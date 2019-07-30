banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102686
ALTIN
255.364
DOLAR
5.5583
STERLİN
6.7568
EURO
6.1966
Mağusa'da lastik tellerini alabilmek için yangın çıkardılar
GAZİMAĞUSA’DA YANGIN
İzinsiz ikamet eden 4 kişi tutuklandı
POLİS GÖZ AÇTIRMIYOR
Dörtyol’da uyuşturucu
DÖRTYOL'DA UYUŞTURUCU
Çalıştıkları işyerinden kıyafet çaldılar
LEFKOŞA’DA HIRSIZLIK
banner306

Sterlin, dolar karşısında bir ayda yüzde 3,5 değer kaybetti

Sterlin, dolar karşısında bir ayda yüzde 3,5 değer kaybetti

30 Temmuz 2019 Salı 14:25
Sterlin, dolar karşısında bir ayda yüzde 3,5 değer kaybetti

İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson'ın, 31 Ekim'de Avrupa Birliği'nden (AB) gerekirse anlaşma olmadan ayrılmakta ısrarlı olduklarını söylemesi sonrası İngiliz Sterlini'nde değer kaybı sürüyor.

Sterlin/Dolar kuru 1,22'nin, Sterlin/Euro kuru 1,10'un, Sterlin/TL kuru 6,80'in altına indi.

Sterlin'in dolar karşısında bir aylık değer kaybı yaklaşık yüzde 3,5.

Sterlin/Dolar kuru 1,2152 ile son 2 yılın en düşük seviyesine geriledi.

'AB'DEN ANLAŞMA OLMADAN AYRILMA ARTIK ÇOK GERÇEK BİR OLASILIK'

banner317
İngiltere'de geçen hafta Muhafazakar Parti'nin lideri seçilen ve ülkenin yeni başbakanı olan Boris Johnson, kampanyası süresince göreve gelmesi halinde AB'den 31 Ekim'de gerekirse anlaşma olmadan ayrılacaklarını söylemişti.

Boris Johnson, göreve seçildikten sonra da AB'den anlaşma olmadan ayrılmanın "artık çok gerçek bir olasılık" haline geldiğini vurguluyor.

Diğer hükümet yetkililerinden de benzer açıklamalar geliyor.

İngiltere'de Pazartesi günü Başbakanlık sözcülerinden biri, eski başbakan Theresa May'in AB ile yaptığı ancak parlamentoda 3 kez reddedilen anlaşmanın İrlanda sınırı sorunuyla ilgili "backstop" düzenlemesinin iptalini talep etmiş, aksi halde AB ile yeniden müzakere sürecine girilmeyeceğini kaydetmişti.

Sözcü, AB'nin İngiltere ile yeniden müzakere yapmak istemediğini vurgulayarak, "31 Ekim'de anlaşma olmadan AB'den ayrılacağımızı ve Brexit'in bu şekilde gerçekleşeceğini varsaymamız gerekiyor" demişti.

Son Güncelleme: 30.07.2019 18:37
Anahtar Kelimeler:
Sterlin Dolar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Facebook ve Instagram’a alkol ve sigara kısıtlaması
Facebook ve Instagram’a alkol ve sigara kısıtlaması
İsrail Hapishanelerinde 19 Filistinli Daha Açlık Grevinde
İsrail Hapishanelerinde 19 Filistinli Daha Açlık Grevinde
Korkunç olay: Sahte şarj aleti ölümcül yara bıraktı
Korkunç olay: Sahte şarj aleti ölümcül yara bıraktı
Yolcunun valizinden füze fırlatıcısı çıktı
Yolcunun valizinden füze fırlatıcısı çıktı
Brezilya'da Hapishanede İsyan: 52 Ölü
Brezilya'da Hapishanede İsyan: 52 Ölü
Yunanistan'dan Türkiye ile “cesur bir yeni başlangıç“ mesajı
Yunanistan'dan Türkiye ile “cesur bir yeni başlangıç“ mesajı
Trump ile Johnson, ABD-ingiltere ilişkilerini görüştü
Trump ile Johnson, ABD-ingiltere ilişkilerini görüştü
ABD'li işadamından Trump'a Suudi Arabistan'a nükleer teknoloji transferi baskısı
ABD'li işadamından Trump'a Suudi Arabistan'a nükleer teknoloji transferi baskısı
Hong Kong'da iki otobüs çarpıştı:  77 yaralı
Hong Kong'da iki otobüs çarpıştı:  77 yaralı
3 eyalette 4 banka soydu: FBI bu kadını bulana para verecek
3 eyalette 4 banka soydu: FBI bu kadını bulana para verecek

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim