Sterlin, dolar karşısında bir ayda yüzde 3,5 değer kaybetti

İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson'ın, 31 Ekim'de Avrupa Birliği'nden (AB) gerekirse anlaşma olmadan ayrılmakta ısrarlı olduklarını söylemesi sonrası İngiliz Sterlini'nde değer kaybı sürüyor.

Sterlin/Dolar kuru 1,22'nin, Sterlin/Euro kuru 1,10'un, Sterlin/TL kuru 6,80'in altına indi.

Sterlin'in dolar karşısında bir aylık değer kaybı yaklaşık yüzde 3,5.

Sterlin/Dolar kuru 1,2152 ile son 2 yılın en düşük seviyesine geriledi.

'AB'DEN ANLAŞMA OLMADAN AYRILMA ARTIK ÇOK GERÇEK BİR OLASILIK'

İngiltere'de geçen hafta Muhafazakar Parti'nin lideri seçilen ve ülkenin yeni başbakanı olan Boris Johnson, kampanyası süresince göreve gelmesi halinde AB'den 31 Ekim'de gerekirse anlaşma olmadan ayrılacaklarını söylemişti.

Boris Johnson, göreve seçildikten sonra da AB'den anlaşma olmadan ayrılmanın "artık çok gerçek bir olasılık" haline geldiğini vurguluyor.

Diğer hükümet yetkililerinden de benzer açıklamalar geliyor.

İngiltere'de Pazartesi günü Başbakanlık sözcülerinden biri, eski başbakan Theresa May'in AB ile yaptığı ancak parlamentoda 3 kez reddedilen anlaşmanın İrlanda sınırı sorunuyla ilgili "backstop" düzenlemesinin iptalini talep etmiş, aksi halde AB ile yeniden müzakere sürecine girilmeyeceğini kaydetmişti.

Sözcü, AB'nin İngiltere ile yeniden müzakere yapmak istemediğini vurgulayarak, "31 Ekim'de anlaşma olmadan AB'den ayrılacağımızı ve Brexit'in bu şekilde gerçekleşeceğini varsaymamız gerekiyor" demişti.