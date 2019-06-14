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Sri Lanka\'daki Terör Saldırılarının 5 Şüphelisi Ülkeye İade Edildi

SRİ LANKA\'DA NİSAN AYINDA 290 KİŞİNİN YAŞAMINI YİTİRDİĞİ TERÖR SALDIRILARIYLA İLGİLİ OLDUKLARI ÖNE SÜRÜLEN 5 ZANLI SUUDİ ARABİSTAN TARAFINDAN TESLİM EDİLDİ

Sri Lanka\'daki Terör Saldırılarının 5 Şüphelisi Ülkeye İade Edildi

SRİ LANKA\'DA NİSAN AYINDA 290 KİŞİNİN YAŞAMINI YİTİRDİĞİ TERÖR SALDIRILARIYLA İLGİLİ OLDUKLARI ÖNE SÜRÜLEN 5 ZANLI SUUDİ ARABİSTAN TARAFINDAN TESLİM EDİLDİ

14 Haziran 2019 Cuma 15:59
Sri Lanka\'daki Terör Saldırılarının 5 Şüphelisi Ülkeye İade Edildi

SRİ LANKA'DA NİSAN AYINDA 290 KİŞİNİN YAŞAMINI YİTİRDİĞİ TERÖR SALDIRILARIYLA İLGİLİ OLDUKLARI ÖNE SÜRÜLEN 5 ZANLI SUUDİ ARABİSTAN TARAFINDAN TESLİM EDİLDİ

Kolombo, 14 Haziran 19 (.): Sri Lanka'da 21 Nisan'daki Paskalya gününde kiliseleri, otelleri ve diğer noktaları hedef alan terör saldırılarının şüphelilerinden 5'inin Suudi Arabistan tarafından ülkeye iade edildiği bildirildi.

Polis Sözcüsü RuwanGunasekara, yaptığı açıklamada, 290 kişinin ölümüne, 500'den fazla kişinin yaralanmasına sebep olan saldırıların faillerinden oldukları şüphesiyle aranan 5 kişinin bu sabah itibarıyla ülkeye iade edildiğini söyledi.

Sözcü Gunasekara, bugüne dek saldırılarla bağlantılı 102 kişinin tespit edildiğini belirtti.

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Gunasekara, iade edilen 5 kişi arasında geçen yıl 2 polisin öldürülmesinden sorumlu Hayathu Muhammed AhmedMilhan'ın da bulunduğunu sözlerine ekledi.

SRİ LANKA'DAKİ TERÖR SALDIRILARI

Sri Lanka'da 21 Nisan'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu. Yetkililer, saldırılarda 290 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

(AA/TUĞ/ŞEB)

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