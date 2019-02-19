Sri Lanka'da dolunay festivali

Pırıtılı kostümler giydirilen filler, dans gösterileri ve meşaleler...

Budistlerin, Şubat ayındaki dolunay döneminde düzenlediği etkinliklerinden Nawam Maha Perahera Sri Lanka'da coşkuyla kutlandı.

Turistlerin de aralarında bulunduğu binlerce kişi antik tepeleriyle ünlü kente akın ederken ateş dansçılarının göz doldurucu performansı, davullar eşliğindeki akrobasi gösterileri, müzik ziyafeti, rengarenk ışıklarla ve kıyafetlerle giydirilen yüzlerce filin geçit töreni, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Sri Dalada Maligawa olarak da bilinen Diş Tapınağı’ndan başlayan yürüyüş 3,5 km sürüyor ve 10 gün boyunca devam ediyor..Festivalde Buda’nın kutsal kabul edilen diş kalıntıları, bir filin sırtında taşınıyor.