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Srebrenitsa'da Bu Yıl Kimliği Belirlenemeyen 82 Kurban Da Toprağa Verilecek

Bosna'daki savaşta en az 8 bin 372 Boşnak sivilin acımasızca katledildiği Srebrenitsa Soykırımı'nda öldürülen ancak aradan 25 yıl geçmesine rağmen kimlik tespiti yapılamayan 82 kurban, bu yıl toprağa verilecek.

Srebrenitsa'da Bu Yıl Kimliği Belirlenemeyen 82 Kurban Da Toprağa Verilecek

Bosna'daki savaşta en az 8 bin 372 Boşnak sivilin acımasızca katledildiği Srebrenitsa Soykırımı'nda öldürülen ancak aradan 25 yıl geçmesine rağmen kimlik tespiti yapılamayan 82 kurban, bu yıl toprağa verilecek.

15 Şubat 2020 Cumartesi 15:59
Srebrenitsa'da Bu Yıl Kimliği Belirlenemeyen 82 Kurban Da Toprağa Verilecek

Bosna'daki savaşta en az 8 bin 372 Boşnak sivilin acımasızca katledildiği Srebrenitsa Soykırımı'nda öldürülen ancak aradan 25 yıl geçmesine rağmen kimlik tespiti yapılamayan 82 kurban, bu yıl toprağa verilecek.

Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen soykırımda, hayatlarını kaybedenlerin defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 11 Temmuz'da düzenlenecek anma töreninin ardından, bu yıl ilk defa kimliği belirsiz kurbanlar da defnedilecek.

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsünden Amor Masovic, AA muhabirine, ailelerin onayının alınması durumunda bu yıl toprağa verilecek kurban sayısının 200'e ulaşacağını söyledi.

Bazı kurbanların kimliğinin belirlenemediğini anımsatan Masovic, "Kimliği belirlenemeyen 82 kurbanımız var. Aralarında 19 yıl önce bulduklarımız da var ancak DNA'ları soykırımdan sağ kurtulmayı başaran Srebrenitsalılarla eşleşmediği için yıllarca ceset torbalarında bekletiliyorlar." ifadelerini kullandı.

 "SREBRENİTSA SOYKIRIMININ YAKLAŞIK BİN 200 KURBANI HALA KAYIP"

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Masovic, kurbanların kimliklerinin belirlenememesinin iki nedeni olabileceğine işaret ederek, "Bunlardan biri, bulunan cesetlerin Srebrenitsalı olmayan kurbanlara ait olması. Diğeri ise bu kurbanların, yakın akrabalarının olmaması olabilir." yorumunda bulundu.

Kurbanların bu yıl Bosna Hersek Savcılığının belirleyeceği geçici mezar taşlarıyla toprağa verilebileceğini belirten Masovic, "Bunun, ceset torbalarında bekletilmelerinden daha insani ve medeni olacağını düşünüyoruz." dedi.

Masovic, kimliği belirsiz kurbanların kimliklerinin, toprağa verildikten sonra da araştırılacağının altını çizerek, Bosna Hersek'te tespit edilen toplu mezarlarda, kimi zaman 200'ün üzerinde kurbanın cesedine rastlamanın mümkün olduğunu söyledi.

Yaklaşık 28 yıldır savaş kurbanlarının gömüldüğü toplu mezarlarla ilgili çalışmalar yapan Masovic, Srebrenitsa Soykırımı'nın yaklaşık bin 200 kurbanının hala kayıp olduğunu vurguladı.

-EN AZ 8 BİN 372 SİVİL BOŞNAK, HUNHARCA KATLEDİLMİŞTİ

Savaş suçlusu Sırp komutan Ratko Mladic emrindeki Sırp birliklerin, 11 Temmuz 1995'te ülkenin doğusundaki Srebrenitsa şehrine girmesinin ardından başlayan soykırımda, birkaç gün içinde en az 8 bin 372 sivil Boşnak hunharca katledilmiş, bedenleri farklı toplu mezarlara gömülmüştü.

Geçen yıl yapılan törenin ardından anıt mezarlıktaki kurbanların sayısı 6 bin 643'e ulaşırken, aradan 25 yıl geçmesine rağmen binin üzerinde soykırım kurbanının cesedine ise hala ulaşılamadı.

 

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Son Güncelleme: 15.02.2020 19:05
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