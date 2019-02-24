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Sporcunun yırtılan ayakkabısı Nike'a 1.1 milyar dolara mâl oldu

Sporcunun yırtılan ayakkabısı Nike'a 1.1 milyar dolara mâl oldu

24 Şubat 2019 Pazar 08:34
Sporcunun yırtılan ayakkabısı Nike'a 1.1 milyar dolara mâl oldu

Amerikan kolej ligi NCAA'de canlı yayınlanan bir maç esnasında Zion Williamson adlı basketbol oyuncusunun Nike marka ayakkabısının yırtılması, dev şirkete 1.1 milyar Dolar'a mal oldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversite liginde Duke Blue Devils ile Kuzey Carolina arasında oynanan maçta ilginç bir olay yaşandı.

Gelecek sezon NBA'e birinci sıradan transfer edilmesi beklenen genç oyuncu Zion Williamson, maç esnasında Nike marka ayakkabısının ortadan ikiye yırtılmasıyla birlikte bir anda yerde kalarak sakatlandı.

Parke zeminde kayarak ayak bileği kırılma noktasına gelen oyuncu maçı hafif bir sakatlıkla geçirse de müsabakaya devam edemedi. Bu olay, eski ABD başkanlarından Barack Obama'nın da seyirciler arasında olduğu maçta en çok konuşulan hadise olunca, ertesi gün borsada işlem gören Nike hisseleri sert bir düşüş yaşadı.

Dev şirketin borsada işlem gören hisseleri perşembe öğlen saatlerinde 1.7 oranında düşerken, firma yaklaşık olarak 1.1 milyar Dolar kaybetti. Bu olay şirket tarihinde yaşanan en büyük değer kayıplarından biri olarak da kayıtlara geçti.

New Yorklu marka ajansı MBLM çalışanı Mario Natarelli, dev şirketin ürün kalitesi ve teknoloji eksikliği sebebiyle bu olayın yaşandığını belirtirken, Duke Blue Devils ile 90'lı yıllarda çalışan ortopedi uzmanı James Gilbert bu tarz ayakkabı yırtılmalarına futbol maçlarında daha önce şahit olduğunu ancak parke zeminde ilk kez böyle bir şey gördüğünü söyledi.

Olay sonrası ürettiği ayakkabı önemli bir oyuncunun sakatlanmasına neden olan Nike, genç yetenek Zion Williamson'ın hızlı bir şekilde iyileşmesini temenni ederken "Ürün kalitesi ve performansı bizim için en fazla öneme sahiptir. İstisnai bir durumla karşı karşıyayız ancak sorunun ne olduğunu belirlemeye çalışıyoruz." mesajını paylaştı.

Dünyanın en büyük spor giyim markalarından olan Nike, her sene Duke Blue Devils üniversite takımının sponsoru olabilmek için milyonlarca Dolar harcıyor.

Anahtar Kelimeler:
Nike Ayakkabı
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