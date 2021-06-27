Spor salonunda kıyafet tartışması!

Kanada'nın Alberta eyaletinde yaşayan 26 yaşındaki Shelby Rodriguez, Mart ayından bu yana Tik- Tok hesabından, spor yaptığı anların videolarını paylaşarak, kilo verme hikayesini anlatıyor. Kilo verme yolculuğunu sık takipçilerine aktaran kadının son olarak başına gelenler dikkat çekti.

'KIYAFETİN SALONA UYGUN DEĞİL' DEDİLER

Daily Mail'de yer alan habere göre Shelby Rodriguez, spor salonuna son gittiğinde, sütyen konusunda yetkililerle tartışma yaşadı. Genç kadının iddiasına göre, gittiği spor salonunda görevli yetkili tarafından kıyafetinin salona uygun olmadığı, ancak yine de egzersiz yapmasına izin verildiği kaydedildi.

15 DAKİKA SONRA KOVULDU

Yine kadının iddiasına göre, spor yapmaya başladıktan sonra Rodriguez'in yanına gelen antrenör, kendisini salondan kovdu. Bunun üzerine neye uğradığını şaşıran Rodriguez, yaşadığı üzücü anları, Tik- Tok hesabından takipçileriyle paylaştı.

"BİR KERELİĞİNE GİRMEME İZİN VERDİLER"

Kendisini çok kötü hissettiğini söyleyen Rodriguez', "Az önce spor salonuna gittim, resepsiyondaki kadın salonda 'spor sutyeni' giyilmesine izin verilmeyen bir politikaları olduğunu ve göbeğimizin görünmemesi gerektiğini söyledi. Ama neyse, bu seferlik sorun değil, bir dahaki sefere haberiniz olsun diyerek girmeme izin verdi" dedi.

ASKILI SPOR SÜTYENİ GİYDİ

Kıyafetinin nasıl göründüğünü de videoda gösteren kadın, yüksek belli bir tayt ve askılı bir spor sutyeni giydiğini söyledi.Rodriguez, "Tamam sorun değil diyerek sporumu yapmaya gittim, koşu bandındayken 15 dakika sonra antrenör yanıma gelip gitmemi istedi, çok utanıyorum" diyerek ağlayan kadına sosyal medya kullanıcılarından destek geldi.

"ÇOĞU SALONDA BENZER KURALLAR VAR"

Genç kadın gittiği spor salonunun adını vermek istemezken, bazı kullanıcılar ise 'aşırı duygusal' davrandığını söyledikleri kadına çoğu spor salonunun benzer kuralları olduğunu söyledi.