Spor salonuna parası yetmeyen yüzlerce Etiyopyalı meydanlarda terliyor

Görüntüler Etiyopya'dan. Her pazar, yüzlerce Etiyopyalı, formda kalmak için Addis Ababa'daki Meskel Meydanı'nda sabah egzersiz seansına çıkıyor.

Bu spor seanslara öncülük eden Abdulfetah Muzeyin, 2003 yılında, insanların ve arkadaşlarının kendisine katılmak istediklerini fark etmesiyle başlamış.

Dünya Sağlık Örgütü, yerleşik yaşam tarzları, tütün kullanımı, fiziksel hareketsizlik, alkolün zararlı kullanımı ve sağlıksız diyetler nedeniyle Afrika'da kanser, diyabet ve diğer yaşam tarzı ile ilgili hastalıkların arttığı konusunda uyarılar yapmakta.

Muzeyin'in spor seansları da bu uyarılara uygun olarak kardio çalışmalar ve ayrobik hareketleri içeriyor ve özel spor salonuna gitmeye parası yetmeyenler için bir imkan sağlıyor.