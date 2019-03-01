Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103267
ALTIN
224.024
DOLAR
5.3756
STERLİN
7.0919
EURO
6.1210
Sanal bet soruşturması sürüyor
SANAL BET SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı
2 ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTIYA...
Denetimli hakkını ihlal etti
DENETİMLİ HAKKINI İHLAL ETTİ
İçip içip ortalığı dağıttı
İÇİP İÇİP ORTALIĞI DAĞITTI
banner282

Spor salonuna parası yetmeyen yüzlerce Etiyopyalı meydanlarda terliyor

Spor salonuna parası yetmeyen yüzlerce Etiyopyalı meydanlarda terliyor

01 Mart 2019 Cuma 18:37
Spor salonuna parası yetmeyen yüzlerce Etiyopyalı meydanlarda terliyor

Görüntüler Etiyopya'dan. Her pazar, yüzlerce Etiyopyalı, formda kalmak için Addis Ababa'daki Meskel Meydanı'nda sabah egzersiz seansına çıkıyor.

Bu spor seanslara öncülük eden Abdulfetah Muzeyin, 2003 yılında, insanların ve arkadaşlarının kendisine katılmak istediklerini fark etmesiyle başlamış.

Dünya Sağlık Örgütü, yerleşik yaşam tarzları, tütün kullanımı, fiziksel hareketsizlik, alkolün zararlı kullanımı ve sağlıksız diyetler nedeniyle Afrika'da kanser, diyabet ve diğer yaşam tarzı ile ilgili hastalıkların arttığı konusunda uyarılar yapmakta.

Muzeyin'in spor seansları da bu uyarılara uygun olarak kardio çalışmalar ve ayrobik hareketleri içeriyor ve özel spor salonuna gitmeye parası yetmeyenler için bir imkan sağlıyor.

Anahtar Kelimeler:
Etiyopya Spor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suudi Arabistan'da istismara uğrayan 100'den fazla Bangladeşli kadın ülkesine döndü
Suudi Arabistan'da istismara uğrayan 100'den fazla Bangladeşli kadın ülkesine döndü
Ürdün'de sağanak yağış 15 yıldır dolmayan barajı doldurdu
Ürdün'de sağanak yağış 15 yıldır dolmayan barajı doldurdu
Cezayir'de on binler Buteflika'nın 5. dönem adaylığını protesto etti
Cezayir'de on binler Buteflika'nın 5. dönem adaylığını protesto etti
İdlib'de lokantaya saldırı: 7 ölü
İdlib'de lokantaya saldırı: 7 ölü
Pakistan'dan 'barış jesti': Hint pilot serbest bırakıldı
Pakistan'dan 'barış jesti': Hint pilot serbest bırakıldı
İran geliştirdiği yeni “pasif radar“'ı tanıttı
İran geliştirdiği yeni “pasif radar“'ı tanıttı
Deaş tarafından öldürülen 50 Ezidi kadının kemikleri Irak'a getirilecek
Deaş tarafından öldürülen 50 Ezidi kadının kemikleri Irak'a getirilecek
Libya'daki 326 Nijeryalı göçmen ülkesine döndü
Libya'daki 326 Nijeryalı göçmen ülkesine döndü
Somali'de 30'a yakın kişinin öldüğü saldırı sonrasında sıcak çatışma
Somali'de 30'a yakın kişinin öldüğü saldırı sonrasında sıcak çatışma
İspanya'dan sert Brexit ihtimaline karşı oturma izni önlemi
İspanya'dan sert Brexit ihtimaline karşı oturma izni önlemi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim