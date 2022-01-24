Spam klasöründe 3 milyon dolarlık piyango ödülü buldu

ABD'de yaşayan Laura Spears, 31 Aralık 2021 çekilişi için Michigan Piyango web sitesinde bir Mega Millions bileti satın aldı. Ancak unuttu.

Beklediği başka bir mailin spam klasörüne düşmüş olabileceğini düşünerek kontrol ettiğinde ise büyük ikramiyeyi kazandığını fark etti.

Spears, Michigan Piyango yetkililerine verdiği demeçte, "Facebook'ta Mega Millions ikramiyesinin oldukça yükseldiğini belirten bir reklam gördüm, bu yüzden hesabıma girdim ve bir bilet aldım" dedi.

"Birkaç gün sonra, birinden bir e-posta arıyordum, bu yüzden e-posta hesabımdaki spam klasörünü kontrol ettim. İşte o zaman Piyangodan bir ödül kazandığımı söyleyen bir e-posta gördüm. Okuduklarıma inanamadım, bu yüzden e-postadaki mesajı onaylamak için Piyango hesabıma giriş yaptım. Hepsi hala benim için çok şok edici. 3 milyon dolar kazandım!"

Geçen hafta Piyango merkezinde ödülünü alan Spears, kazancını ailesiyle paylaşmayı ve erken emekli olmayı planladığını söyledi.