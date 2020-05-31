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SpaceX’in tarihi uzay yolculuğu başladı

SpaceX'in "Crew Dragon" isimli uzay mekiğiyle ilk insanlı uçuş denemesi başarı ile gerçekleştirildi.

31 Mayıs 2020 Pazar 08:15
SpaceX’in tarihi uzay yolculuğu başladı
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Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) ve California merkezli SpaceX firması tarafından uygulamaya konulan tarihi fırlatılış, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden ABD doğu saati ile 15.22'de (TSİ 22.22) yapıldı.

Uzay mekiğiyle ilk insanlı test yolculuğu, NASA ve SpaceX'in sosyal medya hesapları başta olmak üzere birçok Amerikan televizyon kanalı tarafından canlı yayınlandı.

5 Mayıs'ta yapılması planlanan fırlatılışın, dakikalar kala hava şartlarının elverişsiz olduğu gerekçesi ile ertelendiğini duyuran NASA yetkilileri, bir sonraki fırlatılışın bugün gerçekleşeceğini açıklamıştı.

Mürettebatlı uçuş projesi askıdaydı

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Başarı ile gerçekleşen tarihi insanlı fırlatılış ve yeniden kullanılır roketle yapılan uzaya yolculuk neticesinde, NASA'nın dünya yörüngesinde bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot göndermek için her seferinde Rusya'ya koltuk başına ödediği yaklaşık 85 milyon dolarlık masraftan kurtulmasının da yolu açılmış oldu.

NASA, 2011 yılından bu yana mürettebatlı uçuş projesini askıya almasından dolayı astronotlarını uzay istasyonuna taşımak için Rusya'ya ait Soyuz uzay araçlarını kullanıyordu.

3 milyar doların üzerinde bütçe

İş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu California merkezli SpaceX firması, Crew Dragon kapsülünü inşa ve test etmek için 6 yıl çaba harcadı.

İnsanlı uçuşu gerçekleştirme projesi için NASA'dan 3 milyar doların üzerinde bir bütçe alan SpaceX, bugün yapılan başarılı test uçuşu ile uzay endüstrisi için atacağı diğer adımlar için güven tazeledi.

Anahtar Kelimeler:
SpaceX
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