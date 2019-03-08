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Spacex\'in Personel Taşıyıcı Mekiği Dünya\'ya Geri Döndü

ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU\'NDAN DÜN AYRILAN CREW DRAGON MEKİĞİ, ATLANTİK OKYANUSU\'NA İNDİ

Spacex\'in Personel Taşıyıcı Mekiği Dünya\'ya Geri Döndü

ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU\'NDAN DÜN AYRILAN CREW DRAGON MEKİĞİ, ATLANTİK OKYANUSU\'NA İNDİ

08 Mart 2019 Cuma 16:21
Spacex\'in Personel Taşıyıcı Mekiği Dünya\'ya Geri Döndü

ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU'NDAN DÜN AYRILAN CREW DRAGON MEKİĞİ, ATLANTİK OKYANUSU'NA İNDİ
Ankara, 8 Mart 19 (.): ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) için geliştirdiği personel taşıyıcı Crew Dragon mekiği, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUİ) Dünya'ya döndü.
NASA'dan yapılan açıklamada, insansız uçuş testi için UUİ'ye gönderilen mekiğin, ABD'nin Florida eyaletinin 450 kilometre açığında Atlantik Okyanusu'na indiği bildirildi.
Mekiğin ABD yerel saatiyle 07.52'de atmosfere girdiği ve 08.45'te okyanus yüzeyine temas ettiği belirtildi.
NASA'nın "Ticari Mürettebat Geliştirme Programı" kapsamında UUİ'ye astronot taşımak amacıyla üretilen mekik, 2 Mart'ya uzaya fırlatılmıştı. 3 Mart'ta istasyona ulaşan mekik, 6 gündür uzayda bulunuyordu.
İnsansız uçuş testinin başarısının ardından temmuz ayında insanlı test uçuşunda 2 NASA astronotu UUİ'ye taşınacak.
Öte yandan, Ticari Mürettebat Geliştirme Programı içinde yer alan ABD'li havacılık şirketi Boeing'in de "Starliner" adlı personel taşıyıcı mekiğinin insansız uçuş testini nisanda, onun başarılı olması halindeyse insanlı uçuş testini ağustosta yapmayı planladığı belirtildi.
İnsanlı test uçuşlarının ardından her iki mekik projesi de NASA'nın sertifikasyon prosedüründen geçirilecek ve prosedürlerin tamamlanması halinde UUİ'ye astronot taşınmaya başlanacak.
Amerikalı astronotlar, UUİ'ye halen Rusya tarafından taşınıyor. Bu konuda Rusya ile yapılan anlaşmanın süresi nisan ayında doluyor. Bu tarihten sonra özel şirketlerin insanlı uçuşlarının devreye girmesi bekleniyor.
NASA, 2011'DEN BU YANA İNSANLI UÇUŞ YAPMIYOR
NASA, kamu kaynaklarıyla yürütülen Discovery, Endeavour ve Atlantis uzay mekiği programlarını 2011'de art arda sona erdirmesinin ardından uzaya insanlı uçuş gerçekleştirmiyordu.
NASA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansının ortak projesi olan UUİ'de farklı ülkelerin astronotlarından oluşan 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor.
SpaceX'in Dragon kargo mekiği UUİ'ye ikmal malzemeleri taşırken istasyonda görev yapan mürettebat Rus yapımı Soyuz mekikleriyle taşınıyor.
(AA/AK/SEL)

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