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Spacex\'in İlk Astronotlu Uzay Uçuşu Ertelenebilir

Washington, 24 Mayıs 2020 (.): Elon Musk’ın şirketi SpaceX’in 27 Mayıs tarihine planlanan ilk astronotlu uzay uçuşu elverişsiz hava koşulları sebebiyle ertelenebilir.

24 Mayıs 2020 Pazar 15:14
Spacex\'in İlk Astronotlu Uzay Uçuşu Ertelenebilir
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Washington, 24 Mayıs 2020 (.): Elon Musk’ın şirketi SpaceX’in 27 Mayıs tarihine planlanan ilk astronotlu uzay uçuşu elverişsiz hava koşulları sebebiyle ertelenebilir.

Şirket, “Demo-2” adlı misyon ile Falcon 9 roketi ve Dragon uzay aracıyla NASA astronotları Bob Behnken ve Dougles Hurley’i uzaya gönderecek. Ancak Amerikan Hava Kuvvetleri'ne göre, uzay aracının fırlatılacağı çarşamba günü yüzde 40 ihtimalle olumsuz hava koşulları olabilir.

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Fırlatma sırasındaki olası şimşek ve şiddetli yağmurun Falcon 9 roketini tehlikeye atabileceği düşünülüyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da hava durumundan ötürü tarihi uçuşun 30 Mayıs’a ertelenmesi söz konusu.

İki NASA astronotuna 'taksi hizmeti' verecek olan SpaceX'in roketi aynı zamanda uzun yıllardır Amerika Birleşik Devletleri topraklarından uzaya gönderilen ilk astronotları taşıyor olması sebebiyle büyük önem arz ediyor. Zira ilk defa özel şirkete ait bir uzay aracı astronot taşıyacak.

(EURONEWS/FEZ)
 

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