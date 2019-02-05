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Spacex yeni nesil roket motorunun ateşleme testini yaptı

Spacex yeni nesil roket motorunun ateşleme testini yaptı

05 Şubat 2019 Salı 16:37
Spacex yeni nesil roket motorunun ateşleme testini yaptı

 ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, yeni nesil roket motoru Raptor'un ateşleme testini gerçekleştirdi.

SpaceX'in kurucusu ve Üst Yöneticisi ElonMusk, Raptor motorunun ateşleme testinin görüntülerini kişisel Twitter hesabından paylaştı.

Videolarda, motorun, şirketin Teksas eyaletine bağlı McGregor şehrindeki test merkezinde gerçekleştirilen ateşleme denemesi görülüyor.

SpaceX, yeni nesil Raptor motorunu halen kullanmakta olduğu Merlin 1D'nin halefi olarak geliştiriyor. Motorun, şirketin uzay gemisi projesi Starship için kullanılması öngörülüyor.

Bu motorlardan 3'ü Starship'in bu yıl içinde üretilecek prototipinde kullanılacak. Nihai Starship modelinde ise 7 Raptor motoru bulunması planlanıyor.

Raptor motorunun tek seferde 200 tonluk bir kalkış gücüne ulaşması amaçlanıyor. Halen kullanılan Merlin 1D ise tek seferde yaklaşık 85 tonluk bir kalkış gücüne sahip bulunuyor.

Musk, Starship için test uçuşlarına bu yıl içinde başlamayı planlarken, Mars'a 2022'de insansız bir sefer, 2024'de ise insanlı sefer yapmayı amaçlıyor.

 

Son Güncelleme: 05.02.2019 19:54
Anahtar Kelimeler:
SpaceX
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