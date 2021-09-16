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Spacex uzaya 4 amatör astronot gönderdi

Elon Musk’ın şirketi SpaceX’in 4 “amatör astronotu” yörüngeye gönderdiği bildirildi.

16 Eylül 2021 Perşembe 13:45
Spacex uzaya 4 amatör astronot gönderdi

Milyarder iş adamı Jared Isaacman’in yanı sıra Hayley Arceneaux (29), Sian Proctor (51) ve Chris Sembroski'nin (42) yer aldığı Dragon kapsülü ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Fırlatma işlemi yerel saatle 20.03’te Falcon-9 roketi ile gerçekleştirildi. Kapsül yaklaşık 575 kilometre yüksekliğe çıktı.

“Inspiration4” adı verilen girişimi SpaceX’ten satın alan milyarder iş adamı Isaacman ve beraberindekilerin yolculuk boyunca bilimsel deneyler yapacağı kaydedildi.

Kapsülün kontrolü otomatik olarak dünyadan sağlansa da beklenmedik bir duruma karşı, amatör astronotlar uçuş öncesi yaklaşık 6 aylık bir eğitimden geçti.

Öte yandan Isaacman’in kanser ile mücadele eden çocuklar için yaklaşık 100 milyon dolar bağışta bulunduğu ve yolculuk sonrası 100 milyon dolar daha bağış toplamayı hedeflediği bildirildi.

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3 günlük uzay seyahatleri boyunca yolcuların dünyanın çevresinde tur atması bekleniyor.

Yolculuk, SpaceX’in tamamı sivil bir ekiple dünyanın etrafında gerçekleştirileceği ilk sefer olması açısından önem taşıyor.

Söz konusu yolculuk gerçekleştirileceği yükseklik bakımından da daha önceki uzay seyahatlerinden ayrılıyor.

ABD'li e-ticaret devi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos da şirketi Blue Origin’in geliştirdiği uzay aracıyla 20 Temmuz’da 106 kilometre yüksekliğe çıkarak uzay seyahatini gerçekleştirmişti.

İngiliz iş adamı Sir Richard Branson da 11 Temmuz'da şirketi Virgin Galactic'in geliştirdiği araçla uzayın başladığı nokta olarak kabul edilen yerden 100 kilometre mesafeye seyahat etmişti.

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Son Güncelleme: 16.09.2021 15:43
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