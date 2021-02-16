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Spacex, Starlink ağı için 60 internet uydusunu daha uzaya fırlattı

ABD'li roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 iletişim uydusunu daha uzaya yolladı.

16 Şubat 2021 Salı 12:45
Spacex, Starlink ağı için 60 internet uydusunu daha uzaya fırlattı
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"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, Starlink internet uydu ağının parçası olacak 60 yeni iletişim uydusu, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldı.

Yeniden kullanılabilir özellikteki Falcon-9 roketi, fırlatılıştan 9 dakika sonra Dünya'ya dönerken, şirketin Atlantik Okyanusu'ndaki insansız yüzer iniş platformuna konmayı başaramadı.

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Bu, şirketin Starlink projesi kapsamındaki gerçekleştirdiği 19'uncu fırlatış oldu.

Dün yapılması planlanan fırlatış kötü hava koşulları nedeniyle ertelenmişti.

SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.


 

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Son Güncelleme: 16.02.2021 14:18
Anahtar Kelimeler:
Internet UydusuStarlinkSpaceX
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