SpaceX'in insanlı uzay yolculuğu için denenen kapsulü Florida kıyılarına indi

Amerikalı milyarder Elon Musk'a ait uzay füzeleri üreten SpaceX'in insanlı uzay uçuşu için Nasa ile birlikte test ettiği uzay aracı "Crew Dragon" kapsülü görevini başarıyla tamamladıktan sonra dünyaya geri dündü.

Crew Dragon Uluslararası Uzay Ajansı'nda kısa süre kaldıktan sonra Florida açıklarında Atlantik Okyanusu suları indirildi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) sekiz yılın ardından ilk insanlı uzay uçuşunun hazırlığı için SpaceX ile yeni uzay kapsülünü geçtiğimiz cumartesi günü denedi.

Daha önce uzaya defalarca insansız uçuş gerçekleştiren SpaceX, test için 'Ripley' adı verilen mankeni kullandı.

Crew Dragon Uluslararası Uzay Ajansı'ndaki 5 günlük misyonunun ardından cuma günü saat sabah 7:30'da otomatik olarak ayrıldı. Crew Dragon toplamda uzayda altı gün yolculuk etti.

Dünyaya doğru yola çıkan kapsül hipersonik hıza ulaştıktan sonra Florida kıyılarının 370 kilometre açığına düştü. Crew Dragon iniş yaparken hızını yavaşlatmak için dört paraşüt açıldı. Kapsülün inişini bekleyen denizciler Crew Dragon'unu okyanus sularından çıkardı.

NASA inişi canlı olarak yayınladı.