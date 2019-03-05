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Soykırım günü isteyen 46 Süryani kurumdan Macron’a mektup

Soykırım günü isteyen 46 Süryani kurumdan Macron’a mektup

05 Mart 2019 Salı 08:27
Soykırım günü isteyen 46 Süryani kurumdan Macron’a mektup

Dünyanın dört bir tarafında bulunan 46 Süryani sivil toplum örgütü ortak bir mektup kaleme alarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a “Soykırım anma günü” talebinde bulundu.

Euronews Türkçe’nin ulaştığı mektupta “1915 yılında yaşanan Seyfo Katliamı'na yönelik gerekli adımların atılması ve soykırım anma günü belirlenmesi" talep ediliyor.

Avrupa Süryani Birliği'nin (ESU) inisiyatifiyle yazılan mektupta "Sayın Fransa Cumhurbaşkanı, Birinci Dünya Savaşı sırasında, Osmanlı, yüzyılın ilk soykırımını Hristiyanlara yani Ermenilere, Süryanilere ve Yunanlara karşı yaptı. Büyük trajediler yaşandı, Anadolu halkı ve Mezopotamya halklarına yönelik katliamlar oldu, kitlesel sınırdışı ve vahşet gerçekleşti. İnsanlar büyük acılar çekti. Ayrıca, tarihi zenginlik, kültürel, sosyal ve dini varlıklar yıkılıp tahrip edildi.” ifadelerine yer verildi.

Mektubun devamında ise şu satırlar yer alıyor: “1915 soykırımı sırasında, Seyfo olarak bilinen katliamda 500 bin kişi hayatını kaybetti. Yüzbinlerce sivil öldürüldü, kadınlar ve çocuklar zorunlu şekilde İslam dinine geçirildi. Tarihi kiliseler, manastırlar, köyler ve kasabalar yıkılırken, dini, kültürel ve sosyal liderler ve kişiler sistematik olarak hedef alındı."

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 24 Nisan’ı ‘Ermeni Soykırımını Anma Günü’ olarak ilan etmişti.

1915 olaylarında sadece Ermenilerin değil, Osmanlı Devleti’nde yaşayan tüm Hristiyanların baskılara ve şiddete maruz kaldığı belirtilen mektupta, 24 Nisan’ın veya başka bir tarihin ölen binlerce Süryaniyi anma günü ilan edilmesi isteniyor.

Anahtar Kelimeler:
Süryani Soykırım Günü
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