banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
121475
ALTIN
294.762
DOLAR
5.8926
STERLİN
7.6620
EURO
6.5369
Gece kulübünde kasti hasardan 3 tutuklu
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Lefkoşa’da fuhuşa teşvik
LEFKOŞA’DA FUHUŞA TEŞVİK
Klima motoru çalmaktan 2 tutuklu
LEFKOŞA'DA HIRSIZLIK
Hava durumu
HAVA DURUMU
Flaş Haber
Lefkoşa’da fuhuşa teşvik
Kapat

Sosyal medya bu kızı konuşuyor! Bekaretini 1,2 milyon euroya sattı

ABD'de yaşayan Ukrayna asıllı Katya isimli genç bir kız, uluslararası bir eskort sitesi üzerinden bekaretini 1,2 milyon euro karşılığında sattı.

Sosyal medya bu kızı konuşuyor! Bekaretini 1,2 milyon euroya sattı

ABD'de yaşayan Ukrayna asıllı Katya isimli genç bir kız, uluslararası bir eskort sitesi üzerinden bekaretini 1,2 milyon euro karşılığında sattı.

19 Ocak 2020 Pazar 09:54
Sosyal medya bu kızı konuşuyor! Bekaretini 1,2 milyon euroya sattı

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Ukrayna'nın Harkov kentinde doğan ve ABD'de yaşayan Katya isimli genç kız bekaretini 1,2 milyon euro’ya sattı. Genç kız bekareti için ilk başta 100 bin euro gibi daha mütevazı bir rakam belirlediğini, bu paraylaı seyahat etmek, lüks eşya satın almak ve günlük yaşamını sürdürebilmek için harcamayı planladığını söyledi.

Ancak uluslararası bir escort sitesinde düzenlenen açık artırmada talep fiyatı 12'ye katlandı ve sonunda genç kızın bekaretini Almanya'nın Münih kentinden 58 yaşındaki bir iş adamı satın aldı. İhaleyi kazanan iş adamının dünya çapında birçok yerde fitness salonları bulunduğu öğrenildi.

Katya'nın bekareti için en yüksek teklif veren ikinci kişinin New York’lu bir avukat, üçüncü isminse Japonya’nın Tokyo kentinden bir şarkıcı olduğu açıklandı.

banner317
EVLENMEYE HAZIR

Sitenin verilerine göre ihaleyi kazanan iş adamı, Katya ile evlenmeye ve ayrıca aylık 10 bin euro mali destek sağlamaya hazır. Ajansın kurallarına göre Katya ve ihalenin kazananı, fuhuşun yasal olduğu Almanya'da buluşacak.

Katya ise, konuya ilişkin açıklamasında bekaretini sevdiği biriyle paylaşmakla sonsuza kadar milyonlarla yaşamak arasında tercih yapmanın zor olduğunu söyledi ve şunları ifade etti:

“Ancak, severek birlikte olduğunuz erkek arkadaşınızın sizi bir noktada bırakıp gitme ihtimali yüksek, ancak parayı seçtiğiniz için pişman olma ihtimalinizin daha düşük olduğunu görüyorum.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Irak Cumhurbaşkanı Ve Abd Dışişleri Bakanı
Irak Cumhurbaşkanı Ve Abd Dışişleri Bakanı "deaş İle Mücadeleyi" Görüştü
Trump, Süleymani'nin Öldürüldüğü Saldırının Son Anlarını Anlattı
Trump, Süleymani'nin Öldürüldüğü Saldırının Son Anlarını Anlattı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a "hafter" Tepkisi: "(yunanistan'ın Hafter'i Ağırlaması) Bu Beyhude Çabalar Bir Sonuç Vermeyecek"
Prens Harry Ve Eşi Meghan, Unvanlarını Anlaşmayla Bırakacak
Prens Harry Ve Eşi Meghan, Unvanlarını Anlaşmayla Bırakacak
Fas, Berlin'deki Libya Konferansına Çağrılmamasını Garipsedi
Fas, Berlin'deki Libya Konferansına Çağrılmamasını Garipsedi
Abd Askerleri, Rus Askerlerinin Suriye'de Petrol Sahasına Ulaşmasını Engelledi
Abd Askerleri, Rus Askerlerinin Suriye'de Petrol Sahasına Ulaşmasını Engelledi
Ab'den Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki Faaliyetlerine İlişkin Açıklama
Ab'den Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki Faaliyetlerine İlişkin Açıklama
Fransa'da Sarı Yeleklilerin Gösterileri Şiddete Dönüştü
Fransa'da Sarı Yeleklilerin Gösterileri Şiddete Dönüştü
Endonezya'da 6,3 Büyüklüğünde Deprem
Endonezya'da 6,3 Büyüklüğünde Deprem
Afrika'dan 7 Ülke Sahte İlaçla Mücadele İçin Düzenlenen Zirvede Buluştu
Afrika'dan 7 Ülke Sahte İlaçla Mücadele İçin Düzenlenen Zirvede Buluştu

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim