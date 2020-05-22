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Son Bir Günde Çin\'de 4, Güney Kore\'de 20 Yeni Kovid-19 Vakası Tespit Edildi

TAYLAND\'DA İSE HİÇ VAKAYA RASTLANMADI

22 Mayıs 2020 Cuma 11:12
Son Bir Günde Çin\'de 4, Güney Kore\'de 20 Yeni Kovid-19 Vakası Tespit Edildi
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TAYLAND'DA İSE HİÇ VAKAYA RASTLANMADI
Ankara, 22 Mayıs 20 : Çin'de bir gün içinde 4 yeni yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanırken, Güney Kore'de 20 yeni vaka görüldü, Tayland'da ise hiç yeni vaka tespit edilmedi. 
Çinli yetkililer, Çin'de 4 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığını, 372 kişinin virüs taşıyor olabilecekleri şüphesiyle karantinada tutulduğunu, 82 kişinin de hastanede tedavi gördüğünü bildirdi. 
Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, ülkede bir gün içinde 9'u Seul'de olmak üzere 20 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiğini duyurdu. Vakalardan 9'unun da uluslararası yolculuk bağlantısı bulunduğu belirtildi. 

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Tayland ise son 24 saatte ülkede hiç yeni Kovid-19 vakasına rastlanmadığını ve yeni tip koronavirüs nedeniyle ölen olmadığını açıkladı. 
Toplam Kovid-19 vaka sayısı Çin'de 82 bin 971, Güney Kore'de 11 bin 142, Tayland'da da 3 bin 37.
(AA/ÖZ/FEZ)
 

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