Son 24 Saatte Çin\'de 7, Güney Kore\'de 19 Yeni Kovid-19 Vakası Tespit Edildi

Pekin/Bangkok, 26 Mayıs 20 : Son bir günde Çin'de 7, Güney Kore'de 19 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Çin'de son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 7 yeni vakaya rastlandı.

Vakaların tümü ülkeye yurt dışından gelen Çinliler arasında belirlendi.

Çin'de 81 kişinin Kovid-19 nedeniyle hastanedeki tedavisi sürüyor.

Başkent Pekin'deki bazı uluslararası okulların 1 Haziran'da eğitime başlaması planlanıyor.



Ülkede 82 bin 992 kişide tespit edilen Kovid-19, 4 bin 634 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.GÜNEY KORE'DE 19 YENİ VAKAGüney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybettiği, 19 yeni vakanın saptandığı ifade edildi.Vakalardan 3'ünün yurt dışı kaynaklı olduğu kaydedildi.Güney Kore'de 11 bin 225 kişide tespit edilen Kovid-19 nedeniyle 269 kişi hayatını kaybetti.(AA/AK/GÜL)