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Son 24 Saatte Çin\'de 7, Güney Kore\'de 19 Yeni Kovid-19 Vakası Tespit Edildi

Pekin/Bangkok, 26 Mayıs 20 : Son bir günde Çin\'de 7, Güney Kore\'de 19 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

26 Mayıs 2020 Salı 16:36
Son 24 Saatte Çin\'de 7, Güney Kore\'de 19 Yeni Kovid-19 Vakası Tespit Edildi
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Pekin/Bangkok, 26 Mayıs 20 : Son bir günde Çin'de 7, Güney Kore'de 19 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.
Çin'de son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 7 yeni vakaya rastlandı.
Vakaların tümü ülkeye yurt dışından gelen Çinliler arasında belirlendi.
Çin'de 81 kişinin Kovid-19 nedeniyle hastanedeki tedavisi sürüyor.
Başkent Pekin'deki bazı uluslararası okulların 1 Haziran'da eğitime başlaması planlanıyor. 

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Ülkede 82 bin 992 kişide tespit edilen Kovid-19, 4 bin 634 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.
GÜNEY KORE'DE 19 YENİ VAKA
Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybettiği, 19 yeni vakanın saptandığı ifade edildi.
Vakalardan 3'ünün yurt dışı kaynaklı olduğu kaydedildi.
Güney Kore'de 11 bin 225 kişide tespit edilen Kovid-19 nedeniyle 269 kişi hayatını kaybetti.
(AA/AK/GÜL)

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