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Son dakika: 1300 yolculu gemi kırmızı alarm verdi!

Norveç'te 1300 yolculu feribot motor arızası nedeniyle kırmızı alarma geçerek yolcularını tahliye etmek istediğini bildirdi.

Son dakika: 1300 yolculu gemi kırmızı alarm verdi!

Norveç'te 1300 yolculu feribot motor arızası nedeniyle kırmızı alarma geçerek yolcularını tahliye etmek istediğini bildirdi.

23 Mart 2019 Cumartesi 18:37
Son dakika: 1300 yolculu gemi kırmızı alarm verdi!

Norveç polisinden edinilen bilgilere göre, Viking Sky adlı gemiden acil durum sinyalini alan kurtarma ekipleri helikopterlerle harekete geçti.

Acil durum bildiren gemide 1300 yolcu olduğu açıklanırken geminin motor arızası nedeniyle rüzgarlı denizde zor durumda kaldığı belirtildi.

Viking Sky adlı gemi acil durum ilan etti. Reuters

Saatte 70 km hızla esen rüzgara karşı kırmızı alarm veren geminin, Norveçli milyarder iş insanı Torstein Hagen’e ait Viking Cruises şirketine bağlı çalıştığı ve şirketin internet sitesinde geminin 930 yolcu kapasitesine sahip olduğu öğrenildi.

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