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Son 4 yıl sıcaklık rekoru kırdı

Son 4 yıl sıcaklık rekoru kırdı

07 Şubat 2019 Perşembe 08:38
Son 4 yıl sıcaklık rekoru kırdı

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), meteorolojik kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana 2016, 2017, 2015 ve 2018'in kayıtlara en sıcak yıllar olarak geçtiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler'e bağlı WMO'nun yayımladığı yeni analize göre, geçen yıl ortalama küresel sıcaklık, sanayi öncesi dönemin (1850-1900) 1 santigrat derece üzerinde gerçekleşti.

Böylelikle, 2015, 2016 ve 2017'nin ardından 2018 de üst üste kaydedilen en sıcak dördüncü yıl olarak kayıtlarda yerini aldı.

Analizde, El Nino hava olayları sonucu 2016'da kaydedilen en sıcak (sanayi öncesi dönemin 1,2 santigrat üzerinde) yıl olarak rekor kırdığı aktarılarak, 2017 ve 2015 yıllarındaki küresel ortalama sıcaklıklarının da sanayi öncesi seviyelerin 1,1 santigrat derece üzerinde gerçekleştiği anımsatıldı.

"İklim değişikliği yüz milyonları etkiledi"
WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, kurumun yayımladığı analize ilişkin yaptığı açıklamada, "Uzun vadeli sıcaklık eğilimi, bireysel yılların sıralamasından çok daha önemlidir ve bu eğilim yükselişe işaret ediyor. Kayıtlardaki en sıcak 20 yıl son 22 yılda gerçekleşti. Son dört yıldaki ısınma derecesi gerek karada gerekse de okyanusta olağanüstüydü. Sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim adaptasyon önlemleri küresel bir öncelik olmalı." ifadelerini kullandı.

Taalas, sıcaklıkların "hikayenin sadece bir kısmı" olduğunu vurgulayarak, aşırı sıcakların pek çok ülkede milyonlarca insanı olumsuz etkilediğini, ekonomiler ve ekosistemler üzerinde tahriplere yol açtığını kaydetti.

İklim değişikliğinin bir realite olduğunun altını çizen Taalas, Avustralya'da ocak ayı sıcaklıklarının rekor kırdığını, ülkenin güneydoğusunda bulunan Tazmanya Adası'nda ise kayıtlardaki en kurak ocak ayının yaşandığını, tahrip edici orman yangınlarının çıktığını belirtti.

Taalas, ABD'nin doğusundaki soğuk havanın iklim değişikliğinin olmadığı anlamına gelmediğini, Kuzey Kutbu'nun küresel ortalamanın iki katı ısındığını, bölgedeki buzulların büyük bir bölümünün eridiğini ve bu değişiklilerin yüz milyonlarca insanın yaşamını etkilediğini salık verdi.

NASA: Küresel ısınmanın etkileri görülmeye başlandı
ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Goddard Uzay Çalışmaları Enstitüsü Genel Müdürü Gavin Schmidt de, "Küresel ısınmanın uzun vadeli etkileri artık hissedilmeye başlandı. Bunlar kıyı taşkınları, sıcak hava dalgaları, aşırı yağışlar ve ekosistemdeki değişiklikler." diye konuştu.

Bu arada ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), geçen yıl (2018) ABD'de 14 kasırga ve orman yangınlarının neden olduğu büyük çapta iklim felaketi yaşandığını bildirdi.

NOAA, her bir felaketin ABD'ye maliyetinin 1 milyar doların üzerinde olduğunu kaydetti.

Trump, Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmişti
Dünya genelinde yaklaşık 200 ülke, 2015'te Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen İklim Zirvesi'nde küresel ısınmayla mücadele için 'tarihi' olarak nitelendirilen iklim anlaşmasına imza attı.

Zirvede 195 ülke sera gazlarını azaltmayı, kömür, petrol ve doğal gazdan büyük ölçüde feragat etmeyi öngören küresel yol haritası ve dönüm noktası niteliğindeki mutabakatı benimsemişti.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump, daha sonra ülkesini Paris İklim Anlaşması'ndan çekti.

Anahtar Kelimeler:
Hava SıcaklığıMeteoroloji
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