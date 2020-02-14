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Son 141 yılın en sıcak Ocak ayı bu yıl oldu

Son 141 yılın en sıcak ocak ayının, 2020 yılına ait olduğu belirlendi.

Son 141 yılın en sıcak Ocak ayı bu yıl oldu

Son 141 yılın en sıcak ocak ayının, 2020 yılına ait olduğu belirlendi.

14 Şubat 2020 Cuma 07:19
Son 141 yılın en sıcak Ocak ayı bu yıl oldu

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesinden (NOAA) yapılan açıklamada, 141 yıldır tutulan iklim kayıtlarına göre, kara ve deniz yüzeyinde 20. yüzyıl ortalaması 12 santigrat olan ortalama sıcaklığın, bu yıl ocak ayında 1,14 derece aşıldığı bildirildi.
Ocak 2020’nin, ortalama sıcaklığın üstünde çıkan 44'üncü art arda gelen ay olduğuna işaret edilerek dünyanın gittikçe daha da ısındığına dikkat çekildi.
BUZULLARLA KAPLI ALANLAR DA KÜÇÜLDÜ
Dünya üzerinde en fazla ısı artışının Rusya, İskandinavya ve Kanada’nın doğu bölgelerinde görüldüğü; buralarda ocak ayı sıcaklığının, ortalamanın 5 derece üzerinde geçtiği belirtildi.

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Ortalama sıcaklığın üstünde seyreden iklim şartları nedeniyle Arktik denizindeki buzullarda normal seviyeden yüzde 5,3; Antarktika denizinde de yüzde 9,8 azalış tespit edildiği kaydedildi. 
Ulusal Çevre Bilgi Merkezleri'ndeki bilim adamları, istatistiksel analizler ışığında, 2020 yılının kayıtlardaki en sıcak 5 yıl arasında yer alacağı görüşünde birleşiyor.

 

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Son Güncelleme: 14.02.2020 10:51
Anahtar Kelimeler:
Son 141 Yılın En Sıcak Ocak Ayı
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