Son 10 yılda hangi ibadethaneler terör saldırılarının hedefi oldu?

Müslümanlardan Yahudilere, Hristiyanlardan Sihlere kadar, dünya genelinde dini inançları gereği ibadet etmek için toplanan cemaatler terör saldırılarının hedef listesinde ilk sıralarda geliyor. Mezhep çatışmaları, ırkçılık ve azınlıklara yönelik nefret gibi sebepler nedeniyle ibadethaneler en çok kayıp verilen noktalar oldu.

Son 10 senedir, ibadethanelerde meydana gelen terör eylemlerinde, binlerce kişi ibadet ederken hayatını kaybetti. O saldırılardan bazıları şöyle:



İran, 16 Temmuz 2010, 27 ölü

İran'da sünni azınlığın hakları için savaştığını iddia eden Cundullah örgütünün Şii camiye düzenlediği çifte intihar saldırısında en az 27 kişi hayatını kaybetmiş, 270 kişi de yaralanmıştı. Örgüt, saldırıyı bir süre önce idam edilen liderleri Abdülmelik Rigi’nin intikamını almak için düzenlediğini açıklamıştı.

Irak, 31 Ekim 2010, 58 ölü

2003'teki Irak işgalinden sonra, ülkedeki Hristiyanlara yönelik ilk en kanlı saldırı bir kilise yaşanmıştı. Başkent Bağdat'taki bir Katolik kilisesini, sabah ayinini sırasında basan El Kaide militanları 58 kişinin canına kıymıştı. Kanlı eylemde 80'e yakın kişi de yaralanmıştı.

İran, 15 Aralık 2010, 38 ölü

İran'ın Sistan-Belucistan eyaletinin Çabahar kentindeki bir cami yakınında kendini havaya uçuran iki canlı bomba 38 kişinin ölümüne yol açmıştı. Saldırıyı Cundullah örgütü üstlenmişti.

ABD, 5 Ağustos 2012, 6 ölü

Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin eyaletinde, Oak Creek kentindeki bir Sih tapınağını basan Wade Michael Page adlı saldırgan etrafı kurşun yağmuruna tutumuş, olayda 6 kişi hayatını kaybetmişti. Beyaz ırkın üstünlüğünü savunan ırkçı saldırgan, polis kurşunuyla yaralandıktan sonra intihar etmişti.

Kudüs, 18 Kasım 2014, 6 ölü

Balta, bıçak ve silahlı iki saldırgan, Kudüs'teki bir sinagogu hedef almış, baskında biri İsrailli güvenlik görevlisi 6 kişi hayatını kaybetmişti. İki saldırgan polisin operasyonunda öldürülmüştü.

Pakistan, 30 Ocak 2015, 71 ölü

Pakistan’ın Shikarpur kentindeki bir Şii camisine düzenlenen intihar saldırısında 71 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırıyı İran'da da faaliyet gösteren Cundullah örgütü üstlenmişti.

Yemen, 20 Mart 2015, 137 ölü

Yemen'in başkenti Sana'a'da iki caminin hedef alındığı intihar saldırılarında en az 137 kişi can verdi. Irak-Şam İslam Devleti örgütünün üstlendiği eylemde onlarca kişi de yaralandı.

ABD, 17 Haziran 2015, 9 ölü

4 yıl önce ABD'nin Charleston kentinde, Yeni Zelanda'daki saldırılarla benzerlik gösteren bir kanlı eylem yaşanmıştı. Beyaz ırkın üstünlüğünü savunan Dylan Roof adlı saldırgan, bir kilisede etrafa ateş açarak 9 siyahinin ölümüne neden olmuştu. 21 yaşındaki Roof’un, Yeni Zelanda'da saldırılarının zanlısı gibi, daha önce kurduğu bir internet sitesinde “ırkçı manifesto” yayınladığı ortaya çıkmıştı. Roof, çıkarıldığı mahkemece ölüm cezasına çarptırılmıştı.

Yemen, 24 Eylül 201, 25 ölü

Savaşın ortasındaki Yemen'de, dört yıl önceki Kurban Bayramı kana bulanmıştı. Başkent Sana’nın merkezindeki Belili Camisi’nde, bayram namazı kılınırken cemaatin arasında bulunan iki intihar eylemcisi üzerilerindeki bombayı patlatmış, en az 25 can vermişti.

Pakistan, 12 Kasım 2016, 52 ölü

Pakistan’ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde bir sufi türbesinde meydana gelen patlamada içlerinde kadın ve çocukların da bulunduğu en az 52 kişi hayatını kaybederken, 50'den fazla kişi de yaralanmıştı. Patlamanın 14 yaşındaki bir intihar saldırganını tarafından düzenlendiği ileri sürülmüş, saldırıyı IŞİD örgütü üstlenmişti.

Mısır, 11 Aralık 2016, 25 ölü

Mısır’ın başkenti Kahire’de, Kıptilere ait St Mark Katedrali’ni hedef alan canlı bomba en az 25 kişinin ölümüne sebep olmuş, 49 kişiyi de yaralamıştı. Saldırı nedeniyle Mısır’da 3 günlük yas ilan edilmişti.

Kanada, 29 Ocak 2017, 6 ölü

Kanada'da, Quebec İslam Kültür Merkezi yakınındaki bir camide akşam namazı kılan cemaat, Alexandre Bissonnette adlı bir saldırganın hedefi olmuştu. 29 yaşındaki Fransız asıllı saldırganın silahından çıkan kurşunlarla 6 kişinin yaşamı son bulmuştu. 12 ayrı suçtan yargılanan saldırgan ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Pakistan, 16 Şubat 2017, 98 ölü

Pakistan’ın güneyindeki Sind eyaletinde bir türbeye düzenlenen intihar saldırısı, aralarında çocukların da olduğu en az 98 kişinin yaşamına mal olmuştu. Terör örgütü IŞİD'in üstlendiği, Lal Şahbaz Kalender türbesinde meydana gelen saldırıda ayrıca 150 kişi yaralanmıştı.

Mısır, 9 Nisan 2017, 45 ölü

Mısır’da, St Mark Katedrali saldırısından 4 ay sonra bu kez Tanta ve İskenderiye şehirlerindeki Hristiyanlar hedef alınmıştı. Kıpti Hristiyanlara ait iki kiliseye düzenlenen bombalı saldırılarda 45 kişi yaşamını yitirmiş, eylemi IŞİD örgütü üstlenmiş,

Afganistan, 15 Haziran 2017, 4 ölü

Afganistan’ın başkenti Kabil’in Deşti Berçi semtinde, Şii vatandaşların gittiği Zehra Camisi’ne düzenlenen bombalı ve silahlı saldırı 4 kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı. Görgü tanıklarının ifadelerinden, 3 canlı bombadan birinin önce üzerindeki patlayıcıları infilak ettirdiği, daha sonra diğer iki saldırganın da caminin içine girerek teravih için toplanan halkın üzerine rastgele ateş açtığı öğrenilmişti.

Afganistan, 1 Ağustos 2017, 90 ölü

Afganistan’ın Herat vilayetinde, Şiilere ait bir cami intihar saldırısına hedef olmuş. eylemde en az 90 kişi yaşamını yitirmişti. Akşam namazının kılındığı esnada, önce etrafa rastgele ateş açan saldırgan daha sonra kendini havaya uçurmuştu. Olayda yüzlerce kişi de yaralanmıştı.

Afganistan, 25 Ağustos 2017, 30 ölü

Afganistan’ın başkenti Kabil’in Hayırhane semtinde bulunan İmam Zaman Camisi’ne düzenlenen intihar saldırısında en az 30 kişi hayatını kaybetmiş, 80 kişi de yaralanmıştı. Şii vatandaşların gittiği camiyi basan saldırganlardan ikisi üzerindeki bombaları patlatarak intihar etmiş, ikisi ise güvenlik güçlerince öldürülmüştü.

Afganistan, 29 Eylül 2017, 5 ölü

Yine Afganistan'da, başkent Kabil'de Şiilerin gittiği bir caminin önünde, cuma namazı cemaatinin camiden çıktığı esnada kendini havaya uçuran intihar eylemcisi 5 kişinin ölümüne yol açmıştı.

Afganistan, 20 Ekim 2017, 31 ölü

Şiilerin sık sık hedef alındığı Afganistan'da, 20 Ekim 2017'deki bir cami saldırısındaysa 31 kişinin yaşamı son bulmuştu. 29 kişinin de yaralandığı intihar eylemini IŞİD üstlenmişti.

ABD, 5 Kasım 2017, 26 ölü

ABD’nin Teksas eyaletinde bir kilisede düzenlenen silahlı saldırıda 26 kişi yaşamını yitirmiş, 20 kişi de yaralanmıştı. Sutherland Springs kasabasında bulunan Baptist kilisesine, pazar ayini sırasında giren Devin Patrick Kelley adlı saldırganın eski bir asker olduğu açıklanmıştı.

Mısır, 24 Kasım 2017, 311 ölü

Mısır'ın modern tarihinin en kanlı terör eyleminde 311 kişi hayatını kaybetmişti. Ariş kentindeki El Ravda Camisi'ni kana bulayan olayda ölenlerin en az 27'si çocuktu.

Pakistan, 17 Aralık 2018, 16 ölü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, bir kiliseye pazar ayini sırasında düzenlenen intihar saldırısı en az 16 kişinin ölümüyle son bulmuştu. Aralarında çocuk ve kadınlarında da bulunduğu 40'tan fazla kişi yaralandığı eylemi IŞİD terör örgütü üstlenmişti.

ABD, 27 Ekim 2018, 11 ölü

ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Pittsburgh kentinde, Tree of Life Sinagogu'na silahlı saldırı düzenleyen bir kişi 11 kişiyi katletmişti. 6 kişinin de yaralandığı olay sonrası yakalanan zanlının, polislere soykırımdan ve tüm Yahudileri öldürmek istediğinden bahsettiği öğrenilmişti.

Filipinler, 27 Ocak 2019, 22 ölü

Filipinlerde, geçen ocak ayında, Müslüman Moro halkına geniş kapsamlı özerklik sağlanmasını öngören yasanın referanduma sunulmasının hemen ardından, bir kiliseye düzenlenen saldırıda en az 22 kişi yaşamını yitirmişti. Yaklaşık 100 kişinin de yaralandığı saldırıyı IŞİD örgütü üstlenmişti. Bu saldırıdan üç gün sonra Zamboanga kentindeki bir camiye el bombalarıyla düzenlenen eylemdeyse 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Yeni Zelanda, 15 Mart 2019, 49 ölü

İbadethanelere düzenlenen saldırıların sonuncusu Yeni Zelanda'nın Christchurch kentine meydana geldi. İki camiye düzenlenen silahlı saldırılarda en az 49 kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi de yaralandı.