Somali'nin Başkenti Mogadişu\'da Bomba Yüklü Araçla Saldırı: Ölen 61 Kişi Arasında 2 Türk Vatandaşı Da Var

Ankara, 28 Aralık 19 : Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırılarda ölenlerin sayısı 61’e yükseldi hayatını kaybedenlerin arasında 2 Türk vatandaşı da var.

Bir ambulans hizmeti kuruluşunun kurucusu olan Abdikadir Abdirahman Hacı Aden, "Şimdiye kadar 61 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi de yaralandı. Ölü sayısının artmasını bekliyoruz" diye konuştu. Yetkililer, hayatını kaybedenler arasında üniversite öğrencilerinin de olduğunu açıkladı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ölenler arasında 2 Türk vatandaşının da olduğunu teyit etti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, bir vergi dairesinin hedef alındığı tahmin ediliyor.

Saldırının Mogadişu'nun yakın tarihindeki en kanlı saldırılardan biri olduğu kaydediliyor.

(BBC/HUR/YIL)

