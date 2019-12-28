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Somali'de Bombalı Saldırıda Ölü Sayısı 73’e Yükseldi

Mogadişu, 28 Aralık 19 : Somali\'nin başkenti Mogadişu\'da düzenlenen bombalı saldırıda ölenlerin sayısı  73\'e yükseldi. 

Somali'de Bombalı Saldırıda Ölü Sayısı 73’e Yükseldi

Mogadişu, 28 Aralık 19 : Somali\'nin başkenti Mogadişu\'da düzenlenen bombalı saldırıda ölenlerin sayısı  73\'e yükseldi. 

28 Aralık 2019 Cumartesi 10:20
Somali'de Bombalı Saldırıda Ölü Sayısı 73’e Yükseldi

Mogadişu, 28 Aralık 19 : Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda ölenlerin sayısı  73'e yükseldi. 

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkentte gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirildi.

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Aamin Ambulans Hizmetleri Müdürü Abdikadir Abdirahman, saldırıda 73 kişinin hayatını kaybettiğini, 50'den fazla kişinin de yaralandığını kaydetti. 

Somali Hükümet Sözcüsü İsmail Muhtar da Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, çok sayıda kişinin hastaneye kaldırıldığını ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi. 

Saldırıda çevredeki iş yerlerinde ciddi hasar meydana geldi.

(AA/RU/YIL)
 

Son Güncelleme: 28.12.2019 13:37
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