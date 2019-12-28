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Somali\'deki Bombalı Saldırıda İki Türk Vatandaşı Hayatını Kaybetti

TÜRKİYE\'NİN MOGADİŞU BÜYÜKELÇİSİ MEHMET YILMAZ:

Somali\'deki Bombalı Saldırıda İki Türk Vatandaşı Hayatını Kaybetti

TÜRKİYE\'NİN MOGADİŞU BÜYÜKELÇİSİ MEHMET YILMAZ:

28 Aralık 2019 Cumartesi 13:41
Somali\'deki Bombalı Saldırıda İki Türk Vatandaşı Hayatını Kaybetti

TÜRKİYE'NİN MOGADİŞU BÜYÜKELÇİSİ MEHMET YILMAZ: "SOMALİ'DEKİ BOMBALI SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDEN YAKLAŞIK 80 KİŞİDEN İKİSİ TÜRK VATANDAŞI"

YARALILARDAN BİRÇOĞU MOGADİŞU'DAKİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NE KALDIRILDI

!ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ VE DETAYLAR EKLENDİ!

Ankara, 28 Aralık 19 : Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda iki Türk vatandaşının yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Büyükelçi Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mogadişu'daki bombalı saldırıda hayatını kaybeden yaklaşık 80 kişiden ikisi Türk vatandaşı." ifadesini kullandı.

Yaralılardan bir kısmının başkentteki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı bilgisini paylaşan Büyükelçi Yılmaz, "Hastanemizde 36 yaralı tedavi görüyor. 9 yaralıyı ameliyata aldık. Bize gelen bilgiye göre saldırıda toplam 80'e yakın yaralı var." dedi.

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"TÜRK HASTANESİNİN KAPASİTESİ YETERLİ"

Yılmaz, Büyükelçiliğin, Türkiye'deki ve Somali'deki ilgili makamlarla yakın irtibat halinde olduğunu söyleyerek, Somali'nin yaralılar için Türkiye'den uçak ambulans talebinde bulunduğunu, konuyu değerlendirdiklerini aktardı.

Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin, yaralılara müdahale edecek kapasitede olduğunu kaydeden Yılmaz, "Mogadişu'da 2017'de düzenlenen bombalı saldırıda 400 kişi ölmüştü. O dönem Türkiye'den takviye gerekmişti. Ancak bugün yaşanan patlamada hastanemizin kapasitesi buna cevap verecek yeterlilikte." şeklinde konuştu.

Yılmaz, patlamada ölü sayının 100'ü aşmasından endişe edildiğini sözlerine ekledi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN TAZİYE

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mogadişu'da meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden iki vatandaşımıza ve diğer masum Somalili kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kardeş Somali'nin daima yanında olacağız. Teröre karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.

Başkentte gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsüngeçişi sırasında infilak ettirilmişti.

(AA/RU/ŞEB)

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