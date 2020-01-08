Somali\'de Meclis Binası Yakınında Bombalı Saldırı

TERÖR ÖRGÜTÜ EŞ-ŞEBAB'IN ÜSTLENDİĞİ SALDIRIDA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 11 KİŞİ YARALANDI ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, YARALI SAYISI İLE DETAYLAR EKLENDİ

Mogadişu, 8 Ocak 20 (.): Somali’nin başkenti Mogadişu’da meclis binası yakınlarındaki kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Hükümet Sözcüsü İsmail Muhtar Ömer yaptığı açıklamada, meclis binası ve bakanlıkların yer aldığı Sayidka bölgesindeki güvenlik kontrol noktasını hedef alan saldırıda 5 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını belirtti.

Ömer, saldırıda ölenler arasında Kadın ve İnsan Haklarını Geliştirme Bakanlığı Direktörü Bile İsmail'in de olduğunu ifade etti.

Somalili milletvekillerinin sık sık kullandığı geçiş noktası aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na da yakın bir noktada bulunuyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde patlama sonrasında bazı araçların yandığı ve olay yerine çok sayıda ambulansın sevk edildiği görüldü.

Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

(AA/TUĞ/HA)