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Somali'de kuraklık can aldı: 2'si çocuk 3 kişi öldü

Somali'de Kuraklığa bağlı açlık ve susuzluktan 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

22 Kasım 2021 Pazartesi 08:48
Somali'de kuraklık can aldı: 2'si çocuk 3 kişi öldü

Somali'de uzun süredir kuraklığa bağlı yaşanan açlık ve susuzluk nedeniyle 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Somali merkezli "Garowe" adlı haber sitesinin haberine göre, kuraklığa bağlı ölümler, ülkenin güneyindeki Jubaland bölgesinde devam ediyor.

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Somali'de hükümet, yaşanan kuraklık nedeniyle 10 Kasım'da küresel yardım çağrısı yapmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) gelecek yıl 7,7 milyon Somali vatandaşının kuraklık nedeniyle insani yardıma ihtiyaç duyabileceği uyarısında bulundu.

Somali'de 2011'deki kuraklık ve gıda krizi nedeniyle yaklaşık 260 bin kişi hayatını kaybetmişti.

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