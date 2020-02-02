banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
119140
ALTIN
305.717
DOLAR
5.9765
STERLİN
7.8883
EURO
6.6232
Tufan Erhürman'ın Ayak Sesi
Tufan Erhürman'ın Ayak Sesi
İşte Yetkisizliğin Belgeleri, İşte Polis Soruşturması !
İşte Yetkisizliğin Belgeleri, İşte Polis...
DP’nin oyları nereye gidecek!
DP’nin oyları nereye gidecek!
Açıklama var ceza yok!
Açıklama var ceza yok!
Flaş Haber
Kalbine yenildi
Kapat

Somali'de askeri üslere saldırı: 8 ölü

Somali'nin Orta Şebelle bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'ın askeri üslere düzenlediği saldırılarda 8 asker hayatını kaybetti.

Somali'de askeri üslere saldırı: 8 ölü

Somali'nin Orta Şebelle bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'ın askeri üslere düzenlediği saldırılarda 8 asker hayatını kaybetti.

02 Şubat 2020 Pazar 12:37
Somali'de askeri üslere saldırı: 8 ölü

Bölge askeri yetkilisi Hassan İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eş-Şebab'ın Orta Şebelle bölgesine bağlı El Gelow, Kalimov ve Garsalo'daki askeri üslere saldırı düzenlediğini belirtti.

İbrahim, "Terör örgütü Eş-Şebab'ın sabah saatlerinde Kalimov'daki üssümüze düzenlediği saldırıda 8 asker yaşamını yitirdi, 13 asker yaralandı." dedi.

banner317
Çıkan çatışmada 10 terör örgütü üyesinin öldürüldüğünü aktaran İbrahim, örgütün diğer bölgelerde düzenlediği saldırılarda ölü sayısını henüz bilmediklerini söyledi.

Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı işgali altında bulunduran Eş-Şebab, sık sık güvenlik görevlileri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor. Eş-Şebab'ın son olarak dün başkent Mogadişu'da düzenlediği saldırıda 4 asker hayatını kaybetmişti.

Son Güncelleme: 02.02.2020 15:40
Anahtar Kelimeler:
Somali Askeri üsler Saldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Endonezya, Çin vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasını askıya aldı
Endonezya, Çin vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasını askıya aldı
Rusya'dan ABD'nin sözde planı için “BMGK kararlarıyla uyuşmuyor“ açıklaması
Rusya'dan ABD'nin sözde planı için “BMGK kararlarıyla uyuşmuyor“ açıklaması
Yeni tip Koronavirüs, dünyada hızla yayılmaya devam ediyor
Yeni tip Koronavirüs, dünyada hızla yayılmaya devam ediyor
Avustralya'nın başkent bölgesindeki yangın, 55 bin hektardan fazla alanı kül etti
Avustralya'nın başkent bölgesindeki yangın, 55 bin hektardan fazla alanı kül etti
Florida'da bir kiliseye düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü
Florida'da bir kiliseye düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü
Afganistan'da hava saldırısında 3 sivil öldü
Afganistan'da hava saldırısında 3 sivil öldü
Tanzanya'da sel: 13 ölü
Tanzanya'da sel: 13 ölü
Mısır, bağımsız Filistin Devleti kurulmasını desteklediğini açıkladı
Mısır, bağımsız Filistin Devleti kurulmasını desteklediğini açıkladı
Arap Birliği, Trump'ın planını reddetme kararı aldı
Arap Birliği, Trump'ın planını reddetme kararı aldı
İsrail, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi
İsrail, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim