Somali'de askeri üslere saldırı: 8 ölü

Bölge askeri yetkilisi Hassan İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eş-Şebab'ın Orta Şebelle bölgesine bağlı El Gelow, Kalimov ve Garsalo'daki askeri üslere saldırı düzenlediğini belirtti.
İbrahim, "Terör örgütü Eş-Şebab'ın sabah saatlerinde Kalimov'daki üssümüze düzenlediği saldırıda 8 asker yaşamını yitirdi, 13 asker yaralandı." dedi.
Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı işgali altında bulunduran Eş-Şebab, sık sık güvenlik görevlileri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor. Eş-Şebab'ın son olarak dün başkent Mogadişu'da düzenlediği saldırıda 4 asker hayatını kaybetmişti.