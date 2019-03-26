banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98238
ALTIN
234.083
DOLAR
5.4952
STERLİN
7.3338
EURO
6.2012
Çakmakçı uyuşturucu ile geldi
ÇAKMAKÇI UYUŞTURUCU İLE GELDİ
Masood Akıncılar’dan Güney’e geçmiş
MASOOD AKINCILAR’DAN GÜNEY’E GEÇMİŞ
Adil olun!
ADİL OLUN!
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN'DAN ÇIKAMADI!
banner307
Flaş Haber
Adil olun!
Kapat

Somali'de 3,1 milyon çocuk aşılanacak

Somali'de 3,1 milyon çocuk aşılanacak

26 Mart 2019 Salı 15:12
Somali'de 3,1 milyon çocuk aşılanacak

Somali’de Birleşmiş Milletlerin (BM) öncülüğünde başlatılan çocuk felci aşısı kampanyası ile yaklaşık 3,1 milyon çocuğun aşılanacağı açıklandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Somali’de 5 yaş altındaki 3,1 milyon çocuğa çocuk felci aşısının yapılması için ülke çapında çalışmalara başlandığı belirtildi.

Aşıların Tip 1 ve Tip 3 olarak adlandırılan çocuk felci virüslerine karşı koruma sağlayacağı kaydedilen açıklamada, yaklaşık 15 bin aşı görevlisinin tüm ülkeyi yaya olarak ve araç, deve ve eşeklerle dolaşacağı kaydedildi.

Açıklamada, seferberlik süresi boyunca tüm kapıların çalınarak bütün çocuklara ulaşılmak istendiği, binlerce kişiden oluşan farklı bir ekibin de evlerde ve sağlık tesislerinde aşının önemini anlatacağı ifade edildi.

Çocuk felci, 5 yaşından küçük çocuklarda görülen ve çocuk felci virüsünün (poliomyelit) neden olduğu bir hastalık olarak tanımlanıyor.

Virüs, her 200 vakadan birinde omuriliğe sirayet ederek geri dönüşü olmayan felce yol açıyor. Felç olanlardan yüzde 5 ila 10'u, solunum kasları etkilendiğinde yaşamını yitiriyor.

Üç farklı türü olan çocuk felci virüsü, insan vücudu dışında uzun süre yaşamını sürdüremiyor. Aşı kampanyaları sonucu bulaşacağı kimsenin kalmayacağı ve virüsün yok olacağı tahmin ediliyor.

Tip 2 çocuk felci virüsü, 1999'da tamamen yok edildi, Tip 3 virüs vakasına da 2012'den bu yana rastlanmadı. Tip 1 çocuk felci virüsü ise hala varlığını gösteriyor.

Virüs için herhangi bir tedavi bulunmuyor ancak aşı etkili sonuç veriyor.

Anahtar Kelimeler:
Somali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"abd'nin Golan'ı İşgalci Siyonistlere Bağışlama Girişimi Sömürgeciliktir"
Fransa'da Ab-çin Toplantısı
Fransa'da Ab-çin Toplantısı
Çin'de Eski İnternet Güvenliği Kurulu Başkanına Yolsuzluktan 14 Yıl Hapis
Çin'de Eski İnternet Güvenliği Kurulu Başkanına Yolsuzluktan 14 Yıl Hapis
Dönmez: Sondaj gemisinden bir iki hafta içerisinde netice alacağız
Dönmez: Sondaj gemisinden bir iki hafta içerisinde netice alacağız
İsrail askerleri Filistin üniversitesine baskın düzenledi
İsrail askerleri Filistin üniversitesine baskın düzenledi
Gmail Inbox kullananlar dikkat: Son gün 2 Nisan
Gmail Inbox kullananlar dikkat: Son gün 2 Nisan
Airbus A310 ile yerçekimsiz ortamda disko partisi
Airbus A310 ile yerçekimsiz ortamda disko partisi
Facebook, İran ve Rusya ile bağlantılı yüzlerce 'sahte' hesabı kapattı
Facebook, İran ve Rusya ile bağlantılı yüzlerce 'sahte' hesabı kapattı
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern neden başörtüsü taktığını açıkladı
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern neden başörtüsü taktığını açıkladı
NASA tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay yürüyüşünü eksik astronot kıyafeti nedeniyle iptal etti
NASA tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay yürüyüşünü eksik astronot kıyafeti nedeniyle iptal etti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim