Somali'de 30'a yakın kişinin öldüğü saldırı sonrasında sıcak çatışma

Somali’nin başkenti Mogadişu’da, perşembe gecesi 29 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından kentte silah sesleri dinmiyor.

Saldırının yaşandığı otelin yanındaki bir binaya gizlenen militanlarla güvenlik güçleri arasında gece boyunca süren çatışmalar bugün de devam etti.

Perşembe gecesi Maka Al-Mukarama Oteli önünde, El Şebab örgütünün bomba yüklü araçla düzenlediği intihar eyleminde, çoğu sivil, en az 29 kişi hayatını kaybetti, en az 80 kişide yaralandı.

Saldırganlar binaya girmeye çalışan askerlere ateşle karşılık verince çatışma başladı. İlk patlamadan biraz sonra, 1 kilometre uzaklıkta ikinci bir bombalı saldırı meydana geldi.

Birden fazla binanın tahrip olduğu ilk saldırıda ölenlerin sayısının artmasından endişe ediliyor.

Hedef alınan otelin hükümet yetkililerinin sıklıkla ziyaret ettiği bir mekan olduğu, örgütün de Doğu Afrika'da üst düzey yöneticileri benzer eylemlerle hedef aldığı biliniyor.

Saldırının gece düzenlenmesi arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı

Batı'nın desteklediği hükümeti devirmeyi amaçlayan El Şebab'ın kanlı eylemi, Somali'deli Amerikan güçlerinin örgüte yönelik hava saldırılarını artırmasının ardından geldi.

Saldırının gece saatlerinde yaşanması arama kurtarma çalışmalarını da olumsuz etkiledi. Ekipler enkaz altındakileri kurtarmada zorluk yaşadı.

Görgü tanıkları eylemin, Ekim 2017'de, bombalı araçla düzenlenen ve 500 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla aynı boyutta olduğunu söylüyor.