Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103267
ALTIN
224.024
DOLAR
5.3756
STERLİN
7.0919
EURO
6.1210
Sanal bet soruşturması sürüyor
SANAL BET SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı
2 ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTIYA...
Denetimli hakkını ihlal etti
DENETİMLİ HAKKINI İHLAL ETTİ
İçip içip ortalığı dağıttı
İÇİP İÇİP ORTALIĞI DAĞITTI
banner282

Somali'de 30'a yakın kişinin öldüğü saldırı sonrasında sıcak çatışma

Somali'de 30'a yakın kişinin öldüğü saldırı sonrasında sıcak çatışma

01 Mart 2019 Cuma 18:42
Somali'de 30'a yakın kişinin öldüğü saldırı sonrasında sıcak çatışma

Somali’nin başkenti Mogadişu’da, perşembe gecesi 29 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından kentte silah sesleri dinmiyor.

Saldırının yaşandığı otelin yanındaki bir binaya gizlenen militanlarla güvenlik güçleri arasında gece boyunca süren çatışmalar bugün de devam etti.

Perşembe gecesi Maka Al-Mukarama Oteli önünde, El Şebab örgütünün bomba yüklü araçla düzenlediği intihar eyleminde, çoğu sivil, en az 29 kişi hayatını kaybetti, en az 80 kişide yaralandı.

Saldırganlar binaya girmeye çalışan askerlere ateşle karşılık verince çatışma başladı. İlk patlamadan biraz sonra, 1 kilometre uzaklıkta ikinci bir bombalı saldırı meydana geldi.

Birden fazla binanın tahrip olduğu ilk saldırıda ölenlerin sayısının artmasından endişe ediliyor.

Hedef alınan otelin hükümet yetkililerinin sıklıkla ziyaret ettiği bir mekan olduğu, örgütün de Doğu Afrika'da üst düzey yöneticileri benzer eylemlerle hedef aldığı biliniyor.

Saldırının gece düzenlenmesi arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı
Batı'nın desteklediği hükümeti devirmeyi amaçlayan El Şebab'ın kanlı eylemi, Somali'deli Amerikan güçlerinin örgüte yönelik hava saldırılarını artırmasının ardından geldi.

Saldırının gece saatlerinde yaşanması arama kurtarma çalışmalarını da olumsuz etkiledi. Ekipler enkaz altındakileri kurtarmada zorluk yaşadı.

Görgü tanıkları eylemin, Ekim 2017'de, bombalı araçla düzenlenen ve 500 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla aynı boyutta olduğunu söylüyor.

Anahtar Kelimeler:
Somali çatışma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suudi Arabistan'da istismara uğrayan 100'den fazla Bangladeşli kadın ülkesine döndü
Suudi Arabistan'da istismara uğrayan 100'den fazla Bangladeşli kadın ülkesine döndü
Ürdün'de sağanak yağış 15 yıldır dolmayan barajı doldurdu
Ürdün'de sağanak yağış 15 yıldır dolmayan barajı doldurdu
Cezayir'de on binler Buteflika'nın 5. dönem adaylığını protesto etti
Cezayir'de on binler Buteflika'nın 5. dönem adaylığını protesto etti
İdlib'de lokantaya saldırı: 7 ölü
İdlib'de lokantaya saldırı: 7 ölü
Pakistan'dan 'barış jesti': Hint pilot serbest bırakıldı
Pakistan'dan 'barış jesti': Hint pilot serbest bırakıldı
İran geliştirdiği yeni “pasif radar“'ı tanıttı
İran geliştirdiği yeni “pasif radar“'ı tanıttı
Deaş tarafından öldürülen 50 Ezidi kadının kemikleri Irak'a getirilecek
Deaş tarafından öldürülen 50 Ezidi kadının kemikleri Irak'a getirilecek
Libya'daki 326 Nijeryalı göçmen ülkesine döndü
Libya'daki 326 Nijeryalı göçmen ülkesine döndü
Spor salonuna parası yetmeyen yüzlerce Etiyopyalı meydanlarda terliyor
Spor salonuna parası yetmeyen yüzlerce Etiyopyalı meydanlarda terliyor
İspanya'dan sert Brexit ihtimaline karşı oturma izni önlemi
İspanya'dan sert Brexit ihtimaline karşı oturma izni önlemi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim