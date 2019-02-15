Soçi Zirvesi'nin ardından judo minderine çıkan Putin parmağını yaraladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de İran ve Türkiye ile üçlü zirvenin sonrasında katıldığı bir judo antrenmanında parmağını yaraladı.

Soçi'de bulunan Yug Spor Merkezi'nde olimpiyat sporcularıyla buluşan Putin, 2016 Dünya Judo Şampiyonu Beslan Mudranov ile antrenman yaptığı sırada sağ elinin bir parmağını incitti.

Sosyal medyada 'Putin de yaralanabiliyormuş' şeklinde yorumlara neden olan hadisenin ardından parmağını bezle saran Rus Devlet Başkanı tatamiye döndü.

Antrenman sonrası basın mensuplarıyla konuşan Putin, sporun kendisini iyi hissettirdiğini ve 'ayaklarını yere sağlam basmasını sağladığını' söyledi.