Slovakya’da yolsuzluk karşıtı avukat ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olmaya hazırlanıyor

Slovakya’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu cumartesi günü gerçekleşirken, yolsuzluk karşıtı söylem ve mücadelesiyle öne çıkan 45 yaşındaki avukat Zuzana Caputova en büyük favori olarak görülüyor. Caputova seçilmesi durumunda Slovakya’nın ilk kadın cumhurbaşkanı olacak.

AB yanlısı söylemiyle öne çıkan Caputova ilk turda yüzde 40.6 oy alırken, en yakın rakibi AB Komiseri Maros Sefcovic yüzde 18.7’de kalmıştı. Sefcovic mecliste en fazla sandalyeye sahip sol görüşlü Smer partisi tarafından destekleniyor.

Liberal avukat Caputova’nın seçilmesi Avrupa’da hızla artan popülizm, aşırı sağ ve AB karşıtı eğilimlere karşı bir darbe olacak. Genç avukat yolsuzlukla mücadele ve değişim üzerine bir seçim kampanyası yürüttü. Seçimler; ülkedeki üst düzey isimlerin de adının geçtiği yolsuzlukları araştıran ve haber yapan gazeteci Jan Kuciak ile nişanlısının evlerinde öldürülmelerinden bir sene sonra gerçekleşiyor.

Avukatın yolsuzluk karşıtı mesajları özellikle gençleri ve eğitimli kesim tarafından büyük ilgi görüyor. Slovakya’da cumhurbaşkanı ülke yönetiminde günlük işlere dair bir güce sahip olmasa da üst düzey savcı ve hakimlerin atamalarını veto edebiliyor. Bu durum yolsuzlukla mücadele için büyük önem taşıyor.

Median ajansı tarafından yapılan anket genç avukatın ikinci turda yüzde 60.5 ; rakibi Sefrovic’in ise yüzde 39.5 oy alacağını gösteriyor.