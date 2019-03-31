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Slovakya\'da Cumhurbaşkanlığı Seçimini Caputova Kazandı

 

Slovakya\'da Cumhurbaşkanlığı Seçimini Caputova Kazandı

 

31 Mart 2019 Pazar 07:16
Slovakya\'da Cumhurbaşkanlığı Seçimini Caputova Kazandı

 

CAPUTOVA SLOVAKYA'NIN İLK KADIN CUMHURBAŞKANI OLDU

 

Bratislava, 31 Mart 19 (.): Slovakya’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oyların yüzde 58'ini alan Zuzana Caputova, cumhurbaşkanı seçildi.

 

Seçimlerin ikinci turunda, İlerici Slovakya Partisinin adayı Caputova ve iktidardaki Yön- Sosyal Demokrat SMER Partisi adayı Maros Sefcovics yarıştı.

 

Oyların yüzde 95'inin sayıldığı resmi olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanı seçilen Caputova yüzde 58, rakibi Sefcovics ise yüzde 41 oy aldı.

 

16 Mart'ta düzenlenen seçimlerin birinci turunda en çok oyu alan Caputova (yüzde 40) ve Sefcovics (yüzde 18) ikinci tura kalmıştı.

 

Çekya’dan 1993’te ayrılarak bağımsızlığını ilan eden ve 4,4 milyon seçmenin bulunduğu Slovakya’da cumhurbaşkanını halk seçiyor.

 

Slovakya'nın 5’inci cumhurbaşkanı seçilen Caputova aynı zamanda ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.

(AA/HUR/YIL)

 

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