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Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürülmesine yönelik protestolar 4. gününde

30 Mayıs 2020 Cumartesi 11:25
Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürülmesine yönelik protestolar 4. gününde
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OLAYLARIN MERKEZİNDEKİ MİNNEAPOLİS KENTİNDE AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLAYAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ ARDINDAN BAZI BÖLGELERDEKİ LOKAL GÖSTERİLER HALEN DEVAM EDİYOR  
ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan olaylar 4. gününde de devam ediyor.
Floyd'un salı günü yaşamını yitirmesi ABD kamuoyunda gündemin en önemli maddesi haline geldi.
Dün ABD'nin farklı kentlerine de sıçrayan gösteriler hız kesmeden devam ederken, Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, birçok eyalette göstericilerle polislerin karşı karşıya geldiği görüldü.
Olayların başlangıç noktası olan Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde yerel saatle 20.00'de başlayan sokağa çıkma yasağına rağmen bazı bölgelerde göstericilerin sokakta eylemlerine devam ettiği anlar kameralara yansıdı. Kentin 5. bölgesindeki bir polis merkezinin etrafını saran göstericilerin binaya girmeye çalıştığı bildirildi.
"Floyd için adalet", "nefes alamıyorum" ve "polis şiddetine hayır" gibi sloganlar atan göstericiler, Floyd'un ölümünde sorumluluğu olan tüm polislerin yargılanması taleplerini dile getirdi.
Kentte, gösterilerin hafta sonu da devam etmesi bekleniyor.
CNN MERKEZ BİNASI ÖNÜNDE GÖSTERİLER ŞİDDETE DÖNÜŞTÜ
Öte yandan Atlanta kentinde bulunan Amerikan CNN kanalının merkez binası önünde toplanan yüzlerce gösterici polisle karşı karşıya gelirken, bazı göstericiler binanın girişindeki camları kırdı.
Polisin göz yaşartıcı gazla karşılık verdiği göstericilerden bazıları binanın içine girmeye çalışırken gözaltına alındı. Polisle göstericiler arasındaki çatışma anları CNN tarafından uzun süre canlı olarak yayımlandı.

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DİĞER BÖLGELERDEKİ GÖSTERİLER DE DEVAM ETTİ
Diğer yandan Washington DC'de Beyaz Saray'ın önünde, New York'un ise Brooklyn bölgesinde toplanan yüzlerce kişi Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünü protesto etti.
Brooklyn'de göstericiler polisle çatışırken, çok sayıda göstericinin gözaltına alındığı bildirildi.
Kentucky eyaletinin Lousville kentinde de devam eden gösterilerde yüzlerce eylemci dün de gösteri yaptıkları yerde bir araya gelerek polisi protesto etti.
Burada görev yapan WAVE 3 adlı yerel bir televizyonun muhabiri Kaitlin Rust, polisin attığı plastik merminin hedefi olurken, olay anı kameralara yansıdı.
FLOYD'UN "NEFES ALAMIYORUM" FERYADI, POLİS ŞİDDETİNİ GÜNDEME TAŞIDI
46 yaşındaki George Floyd, önceki akşam, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.
Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.
Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.
Eyalette acil durum ilan eden Vali Walz, bölgede polise yardımcı olmaları ve durumu kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamıştı.
 

Son Güncelleme: 30.05.2020 11:52
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