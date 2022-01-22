Sırp polisinden namaz kılan Boşnaklara para cezası

Bosna Hersek'te Sırp entitesinin ayrılıkçı girişimleri sürüyor. Bu kez Entite polisi, namaz kılan Boşnaklara para cezası verdi.

Olay, bir kısmı Sırp Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan, Saraybosna’ya yakın Trebeviç bölgesinde yaşandı.

Biri din kültürü öğretmeni iki kişi yanlarındaki 20 öğrenci ile birlikte Trebeviç Dağı'na geziye gitti, orada öğle namazı kıldı.

50 Avro para cezası kesildi

Şehre dönüş yolunda polis ekipleri tarafından durduruldular. “Halka açık alanda uygunsuz davranışlarda bulunmak” ile suçlanan gruba, 50 Avro para cezası kesildi.

Grup cezaya itiraz etse de "burası bizim bölgemiz, burada namaz kılamazsınız" yanıtı aldılar.

İtiraz üzerine ceza geri çekildi

Maruz kaldıkları durum nedeniyle mahkemeye başvuracaklarını söyleyince, polisler cezayı iptal etti.

Grup, yaklaşık beş saat, soğukta bekletildikten sonra dönüş için kullandıkları teleferiğin kapanması nedeniyle tüm yolu yaya olarak indi.

Haksız muamele gören Boşnaklar mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor.