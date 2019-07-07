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Sirkte dehşet! Kaplanlar paramparça etti

Sirkte dehşet! Kaplanlar paramparça etti

07 Temmuz 2019 Pazar 13:01
Sirkte dehşet! Kaplanlar paramparça etti

Sirkte dehşet! Kaplanlar paramparça etti

İtalya'nın güneyindeki bir sirkte, dört kaplan prova sırasında 61 yaşındaki terbiyecilerini öldürdü.

Bari yakınlarındaki Triggiano’da yaşanan olayda önce bir kaplan, terbiyeci Ettore Weber’in üzerine saldırdı; ardından diğer üç kaplanın da Weber’e saldırmaya başladığı kaydedildi.

İtalyan medyasındaki haberlere göre saldırının ardından kaplanlar, ambulans görevlileri ve sirk personeli müdahale edene dek Weber’in bedeniyle oynadı. Kaplan terbiyecisi daha sonra aldığı yaralardan dolayı hayatını kaybetti.

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BBC Türkçe’nin haberine göre; Orfei Sirki’nde çalışan Weber’in, İtalya’nın en çok tanınan hayvan terbiyecilerinden biri olduğu belirtildi.

Kaplanların sirkten alınıp bir safari parkına götürüldüğü kaydedildi. Polis de olayla ilgili soruşturma açtı.

Orfei Sirki, Triggiano’daki gösterilerine 15 Haziran’da başlamıştı ve programlarının 14 Temmuz’a dek sürmesi planlanıyordu. Ancak bu olayın ardından turnenin kısa kesilip kesilmeyeceği bilinmiyor.

20’si Avrupa’da olmak üzere yaklaşık 40 ülke, vahşi hayvanların sirklerde kullanılmasını yasakladı.

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