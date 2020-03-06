Sırbistan\'da Ve Kamerun’da  ilk Kovid-19 Vakaları Görüldü

Belgrad/Dakar, 6 Mart 20 : Sırbistan'da ve Kamerum’da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tespit edildi.

Sırbistan Sağlık Bakanı Zlatibor Loncar, düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiğini, söz konusu kişinin kısa süre önce Macaristan'dan geldiğini söyledi.

Bu arada, iki gün önce ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü Slovenya'da ise virüs tespit edilen kişi sayısı 6'ya yükselirken, Hırvatistan'daki vaka sayısı 11'e çıktı.

Diğer bölge ülkelerinden Bosna Hersek'te 2, Kuzey Makedonya'da da 1 kişide virüs tespit edilmişti.

KAMERUN'DA İLK KOVİD-19 VAKASI GÖRÜLDÜ



Kamerun Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 24 Şubat'ta başkent Yaounde'ye gelen 58 yaşındaki bir Fransız vatandaşına yapılan Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.Bu vakanın salgının başlangıcından bu yana ülkede görülen ilk Kovid-19 vakası olduğu aktarılan açıklamada, Fransız vatandaşının Yaounde Merkez Hastanesi'nde karantinaya alındığı kaydedildi.Afrika kıtasında Kamerun'un yanı sıra Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Tunus, Güney Afrika ve Fas’ta Kovid-19 vakaları görüldü.(AA/ÖZ/HÖ)