Sırbistan devlet televizyonunu "özgür basın" isteyen göstericiler bastı

Üç ayı aşkın süredir Başkan Aleksandar Vucic karşıtı gösterilerin devam ettiği Sırbistan'da göstericiler 'hükümetin sözcüsü' olarak tanımladıkları devlet televizyonunu bastı.

Ülkede basın özgürlüğü ve adil seçim şartları olmadığını savunan yüzlerce protestocu başkent Belgrad'daki kanalı kısa sürede işgal etti.Sırbistan'da buna benzer bir olay 2000 yılında yaşanmış devlet televizyonunun işgali sonrası Slobodan Milosevic rejimi çökmüştü.

Olaylar sonrası Vucic, pazar günü verdiği basın toplantısında kendisini "otoriter" olarak tanımlayan göstericilerden "korkmadığını" açıkladı.Vucic basın toplantısı yaptığı sırada Başkanlık konutuna girmek isteyen binlerce gösterici polisle çatıştı.