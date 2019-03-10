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Sırbistan'da hükümet karşıtı protestolar sürüyor

Sırbistan'da hükümet karşıtı protestolar sürüyor

10 Mart 2019 Pazar 07:14
Sırbistan'da hükümet karşıtı protestolar sürüyor

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da "5 milyondan yalnızca biri" sloganıyla düzenlenen hükümet karşıtı protestolar binlerce göstericinin katılımıyla devam ediyor.

Bu hafta 14'üncüsü düzenlenen gösteriye katılmak üzere başkent sokaklarına akın eden eylemciler, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in, burnunu büyütüp başına Pinokyo şapkası taktıkları fotoğraflarının yanı sıra "Yalancı" yazılı dövizler taşıdı.

Sırbistan Radyo Televizyonu binasının çıkışını kapatan göstericiler, binanın kapılarına, üzerinde Vucic'in fotoğrafının ve "yalancı" ifadesinin yazılı olduğu afişler astı.

Sırbistan'daki hükümet karşıtı protestolar, 14 hafta önce muhalefetteki Sırbistan Solu Genel Başkanı Borko Stefanovic'in saldırıya uğramasıyla başlamıştı.

Stefanovic, Krusevac şehrinde yapmayı planladığı konuşma öncesinde başına vurulan metal çubukla yaralanmıştı.

Muhalefet kanadının geçen yıl aralık ayı başında yaptığı çağrıya cevap veren binlerce kişi, her cumartesi Belgrad'da toplanma kararı almıştı.

PROTESTOYU NOVİ PAZARLILAR DA DESTEKLEDİ

Geçen haftalarda Nis, Kragujevac, Pozega ve Novi Sad şehirlerinde de düzenlenen protestolara, Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'dan da destek geldi.

Belgradlılarla dayanışma göstermek için şehir merkezinde toplanan Novi Pazarlı göstericiler, "Güvenli bir gelecek için-Sancak uyanıyor" sloganıyla düzenledikleri eylemde eşitlik mesajları verdi.

Sırbistan makamlarının Boşnaklara yönelik soykırımları inkar ettiğine vurgu yapılan protestoya, Sancak Demokratik Eylem Partisi Başkanı Sulejman Ugljanin de katıldı.

Son Güncelleme: 10.03.2019 10:24
Anahtar Kelimeler:
Sırbistan
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