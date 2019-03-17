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Sırbistan'da hükümet karşıtı protestoda olay

Sırbistan'da hükümet karşıtı protestoda olay

17 Mart 2019 Pazar 10:54
Sırbistan'da hükümet karşıtı protestoda olay

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da "5 milyondan yalnızca biri" sloganıyla düzenlenen hükümet karşıtı protestoya katılan göstericilerin devlet televizyonu binasına girmesi üzerine, göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.
Bu hafta 15'incisi düzenlenen protestoya katılmak üzere başkent sokaklarına akın eden göstericiler, muhalefet liderleriyle birlikte Sırbistan Radyo Televizyonu (RTS) binasına girerek canlı yayına bağlanmak istedi.
Binaya girenler arasında bulunan Sırp milliyetçisi "Dveri" Hareketi Başkanı BoskoObradovic, RTS üzerinden 5 milyondan yalnızca biri protestosuna katılanların taleplerini duyurmak istediklerini söyledi.
Jandarma ve polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldıkları binanın tüm çıkışları kapatılırken göstericilerin, binanın camlarını kırdıkları belirtildi.
İçişleri Bakanı NebojsaStefanovic de yaptığı açıklamada, binanın önünde toplanan kalabalığa sessiz ve olaysız dağılma çağrısında bulunurken gazetecilere tehditler savuran göstericilere uyarıda bulundu.
Stefanovic, RTS binasına giren bazı göstericilerin içerideki gazetecilerden bazılarını darbettiğini savunarak olaylara karışan herkesin adalet karşısında hesap vereceğini belirtti.
Polis, binaya giren göstericileri dışarı çıkarırken bina önünde toplanan kalabalık, "(Cumhurbaşkanı) Vucic'i tutuklayın" sloganları attı.
Göstericiler geçen hafta da RTS binasının çıkışını kapatarak binanın kapılarına üzerinde AleksandarVucic'in fotoğrafının ve "yalancı" ifadesinin yazılı olduğu afişler asmıştı.
Başkentte "5 milyondan yalnızca biri" sloganıyla düzenlenen protestoya, Pirot, Brus, Aleksandrovac, Smederevska Palanka, Jagodina ve Kragujevac şehirlerinden de destek geldi.
Sırbistan'daki hükümet karşıtı protestolar, 15 hafta önce muhalefetteki Sırbistan Solu Genel Başkanı BorkoStefanovic'in saldırıya uğramasıyla başlamıştı.
Stefanovic, Krusevac şehrinde yapmayı planladığı konuşma öncesinde başına vurulan metal çubukla yaralanmıştı.
Muhalefet kanadının geçen yıl aralık ayı başında yaptığı çağrıya cevap veren binlerce kişi, her cumartesi Belgrad'da toplanma kararı almıştı.

Anahtar Kelimeler:
Sırbistan
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