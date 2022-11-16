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Sırbistan, Avusturya Ve Macaristan, Yasa Dışı Göçle Ortak Mücadele Edecek

16 Kasım 2022 Çarşamba 19:00
Sırbistan, Avusturya Ve Macaristan, Yasa Dışı Göçle Ortak Mücadele Edecek

Son dönemde artan düzensiz göçmen akınına karşı ortak mücadele etme kararı alan Sırbistan, Avusturya ve Macaristan konuya ilişkin mutabakat zaptı imzaladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in ev sahipliğinde, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, başkent Belgrad'da düzensiz göçmen ile yasa dışı göçle mücadele konusunu görüştü.

İki saat süren toplantının ardından yasa dışı göçle mücadelede mutabakat zaptı imzalayan liderler, ortak basın toplantısı düzenledi.

Vucic, düzensiz göçmen sayısının geçen yıla oranla iki kat arttığını söyleyerek, "İlk adımları atmaya başladık. Tunus ve Burundi ile vizesiz geçişi kaldırdık. Yakın zamanda buna iki ülke daha eklenecek. Avrupa Birliği'nde (AB) geçerli vize sistemini uygulayacağız." dedi.

Düzensiz göçmenlerin Sırbistan'a en çok Kuzey Makedonya ve Bulgaristan üzerinden geldiğine işaret eden Vucic, "Avusturya ve Macaristan'ın desteğiyle Kuzey Makedonya sınırına termal kameralı araçlar ve ekipman desteği sağlayacağız. Sırbistan, düzensiz göçmenler için bir park yeri olmak istemiyor." diye konuştu.

Vucic, bugün imzalanan mutabakat zaptı ile yıl sonunda "harekete geçeceklerini" kaydetti.

- "Avrupa'nın güvenliğinde kilit ülke Sırbistan"

Avusturya Başbakanı Nehammer de Sırbistan'a Avusturya'nın endişelerini anladığı için teşekkür ederek, ülkesinin Sırbistan'a 100 polis ve ekipman yardımında bulunacağını söyledi.

Sırbistan'da yasa dışı kalan göçmenlerin sınır dışı edilmesi projesini uygulama kararı aldıklarını belirten Nehammer, üç ülkenin sınırları korumak adına ortak hareket etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Macaristan Başbakanı Orban da ülkesinin Ukrayna'daki savaş ve Sırbistan'dan gelen düzensiz göçmenlerle iki ayrı baskı yaşadığını söyledi. Orban, Polonya'da yaşananlara ilişkin taziye mesajını iletti.

Dün yaşananlar nedeniyle Ukrayna'dan Macaristan'a petrol sevkiyatında aksamalar yaşandığını ifade eden Orban, "Göçmenler geçme şansı gördükleri sınırlardan geçerler. Onlara bizim sınırlarımızdan geçemeyeceklerini göstermeliyiz. Avrupa'nın güvenliğinde kilit ülke Sırbistan'dır." dedi.

Orban, Sırbistan'ın AB üyesi olması durumunda mücadelenin çok daha kolay olacağını vurgulayarak, "Sırbistan'ın AB üyesi olması için desteğimiz tam. Bu olana kadar sınırlarımızı olabildiğince güneye çekmeliyiz. Bu sorun uzun vadeli bir sorun olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Üç ülkenin Dışişleri bakanları ekim ayında yine Belgrad'da bir görüşme gerçekleştirerek, Avusturya ve Macaristan'ın düzensiz göçmen akınında Sırbistan'a yardım edeceğini ifade etmişti.

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Son Güncelleme: 16.11.2022 20:28
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