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Sinovac aşısının dünyada kullanımı artıyor

Çin'de Sinovac Biotech şirketinin geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını kullanan ülke sayısı artışa geçti.

07 Şubat 2021 Pazar 12:30
Sinovac aşısının dünyada kullanımı artıyor
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Yaygın kullanımı dün Çin yönetimi tarafından onaylanan Sinovac aşısının uygulanması, şimdiye kadar Türkiye de dahil 3 ülkede acil durum ve klinik denemeleri kapsamında başladı.
İlk olarak Nisan 2020'de Çin'de geliştirilen ve "CoronaVac" olarak isimlendirilen Sinovac aşısının ilk klinik denemeleri geçen yıl yapıldı.
Yıl başında ilk satışları Brezilya, Türkiye ve Endonezya'ya yapılan Sinovac'ı satın almak için anlaşma yapan ülke sayısı, bir ay içinde artış gösterdi.
Sağlık uzmanları, ABD'li Pfizer aşısı -70, Moderna aşısı da -20 derecede muhafaza edilmesi gerekirken Sinovac'ın 2 ila 8 derece sıcaklıkta veya buzdolabı soğukluğunda muhafaza edilebilmesini, diğer firmaların aşılarına kıyasla avantaj olarak görüyor.
 Çok düşük soğuklukta milyonlarca doz aşı muhafaza edebilecek teknik imkanları olmayan birçok ülkenin, kolay muhafaza şartları nedeniyle ilerleyen zamanlarda Sinovac aşısına yönelebileceği öngörülüyor.

182 MİLYON DOZ AŞI SATILDI
Çin basınından Global Times, şimdiye kadar en az 17 ülkenin Sinovac aşısını satın almak üzere anlaşmaya vardığını öne sürdü, fakat şimdiye kadar 9 ülke Sinovac aşısı satın aldığına dair açıklama yaptı.
Bloomberg'in verilerine göre, dünya genelinde şimdiye kadar Sinovac'ın 182 milyon doz aşısı satıldı.
Sinovac aşısı almak için anlaşmaya varan ülkeler arasında Türkiye ve Endonezya'nın 50'şer milyon, Brezilya'nın 46 milyon, Malezya'nın 14 milyon, Tayland ve Şili'nin 2'şer milyon doz aşı satın aldığı açıklanırken, geri kalan 18 milyon dozun da Kolombiya, Laos ve Uruguay tarafından alındığı belirtildi.

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Sinovac Biotech şirketinden yapılan açıklamada, şimdiye kadar 12 bin 396 kişi üzerinde yapılan denemelerde, aşının Kovid-19 salgınının yayılmasına karşı yüzde 100, virüs nedeniyle hastaneye kaldırılma ve ölümlere karşı ise yüzde 83,7 etki gösterdiği belirtildi.

ENDONEZYA VE KOLOMBİYA'DA SINIRLI KULLANIMI ONAYLANDI
Çin'in yaygın kullanımına onay vermesiyle birlikte Sinovac aşısını satın alan ülkelerden Endonezya ve Kolombiya da aşının sınırlı kullanımını onayladı.
Kolombiya Ulusal Gıda ve İlaç Gözetim Enstitüsünden (INVIMA) yapılan açıklamada, Sinovac tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının ülkede acil kullanımı için yetki verildiği bildirildi.
Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque yaptığı açıklamada, Çinli ilaç şirketinden gerekli izinlerin alındığını belirterek, "INVIMA Acil Durum Protokolü hızlı şekilde onaylandı. Kovid-19 aşısının ülkeye geliş sürecinin rekor şekilde tamamlanması için uzmanlarımız çok titiz ve özenli çalıştı." ifadelerini kullandı.  
Endonezya'da ise Gıda ve İlaç Ajansının (BPOM) yaptığı inceleme ve denemelerin ardından Sinovac aşısının ileri yaş grubu için kullanımı onaylandı.  

SİNGAPUR, FİLİPİNLER, TAYLAND VE MALEZYA'NIN ONAYLAMASI BEKLENİYOR
Singapur Sağlık Bakanı Gan Kim Yong da ülkedeki Sağlık Bilimleri Kuruluşunun (HSA), Sinovac'ın etkililik düzeyini araştırdıktan sonra aşıyı onaylamak için karar vereceğini açıkladı.
Kolombiya ve Endonezya'nın ardından Tayland, Filipinler ve Malezya'nın da Sinovac aşısının kullanımını onaylaması bekleniyor.
Öte yandan, Çin'in tüm ülkelere koronavirüs aşısına eşit erişim sağlamayı amaçlayan COVAX girişimi için, Sinovac ve 2 ayrı Çinli firmanın geliştirdiği 10 milyon doz aşı bağışlayacağını açıklaması üzerine, dar gelirli ülkelerde Sinovac'ın aşısının kullanımının artması öngörülüyor.
 

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Son Güncelleme: 07.02.2021 13:45
Anahtar Kelimeler:
Sinovac Aşısı
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