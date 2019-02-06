'Sinemanın Kralı' temalı Nice Karnavalı'nın hazırlıkları sürüyor

Dünyanın en eski ve en büyük karnavallarından biri olarak kabul edilen ve bu yıl 135'incisi gerçekleştirilecek Nice Karnavalı'nın hazırlıkları devam ediyor.

Karnavalın bu yılki teması ise Fransız sinemasının başlangıç noktası olarak kabul edilen Victorine Studios'un kuruluşunun 100'üncü yıl dönüme atıfla, 'Sinemanın Kralı' oldu.

Sanatçıların ve heykeltıraşların haftalar öncesinden başladığı çalışmalarda ABD Başkanı Donald Trump'tan Rusya lideri Vladimir Putin'e, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un'a kadar birçok figür, heykellere yansıtılıyor. Kent rengarenk ışıklarla süsleniyor.

Bu yıl 16 Şubat'ta başlayacak olan Nice Karnavalı, 2 Mart'a kadar devam edecek. Akdeniz şehri Nice'in 1873 yılından bu yana ev sahipliği yaptığı dünyanın en eski etkinliklerinden olan Nice Karnavalı'nı her yıl yüz binlerce kişi ziyaret ediyor.