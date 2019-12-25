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Şili\'deki Orman Yangınlarında 120 Ev Alevlere Teslim Oldu

Ankara, 25 Aralık 19 : Şili\'nin Valparaiso şehrinde çıkan ve hızla yayılan orman yangınlarında 120 ev kullanılamaz hale geldi.

Şili\'deki Orman Yangınlarında 120 Ev Alevlere Teslim Oldu

Ankara, 25 Aralık 19 : Şili\'nin Valparaiso şehrinde çıkan ve hızla yayılan orman yangınlarında 120 ev kullanılamaz hale geldi.

25 Aralık 2019 Çarşamba 08:36
Şili\'deki Orman Yangınlarında 120 Ev Alevlere Teslim Oldu

Ankara, 25 Aralık 19 : Şili'nin Valparaiso şehrinde çıkan ve hızla yayılan orman yangınlarında 120 ev kullanılamaz hale geldi.

BBC'nin haberine göre, Valparaiso'nunRocuant ve San Roque bölgelerinde etkili olan yangınlarda şimdiye kadar 120 ev alevler içinde kalırken, yaklaşık 120 hektar çayırlık kül oldu.

Valparaiso Belediye Başkanı JorgeSharp, Canal 24 Horas'a yaptığı açıklamada, yangınlarda kundaklama ihtimaline dikkati çekti.

Yangınların can kaybına neden olmadığını aktaran Sharp, "Şu an Valparaiso'nun dört bir yanından acil durum ekipleri, şehrin yukarı kesimlerindeki iki alanda, (yangınla mücadele için) kara ve hava kaynaklarını kullanıyor." dedi.

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Sharp, sert rüzgâr ve yüksek sıcaklığın durumu daha da kötüleştirdiğini sözlerine ekledi.

Bölgeye giden Tarım Bakanı AntonioWalker, yangından 120 evin etkilendiğini ve itfaiyecilerin yangınları kontrol altına almak için mücadele ettiğini kaydetti.

Önlem olarak bölgedeki yaklaşık 90 bin hanede elektrik kesintisine gidildi, şehrin bazı bölgeleri tahliye edildi.

Telesur kanalı, yangınların CuestaColorada, CerroRocuant, La Isla ve Cerro San Roque bölgelerinde etkili olduğu bilgisini paylaştı.

(AA/RU/ŞEB)

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