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Şili kıyılarında yeni bir katil balina türü keşfedildi

Şili kıyılarında yeni bir katil balina türü keşfedildi

08 Mart 2019 Cuma 08:44
Şili kıyılarında yeni bir katil balina türü keşfedildi

Uluslararası bilim insanlarından oluşan bir grup araştırmacı Şili'nin güneyindeki okyanus sularında daha önce eşine rastlanmadık bir katil balina türü buldu.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nden (NOAA) araştırmacılar bu görülmedik katil balinaların tamamen yeni bir tür olup olmadığını anlamak için DNA testi sonuçlarını bekliyor.

Güney Amerika kıyılarında benekli katil balinaları da bulan ekipte yer almış, NOAA araştırmacısı deniz ekolojisti Robert Pitman, bulunan yeni türle ilgili "Bugüne kadar gördüğüm en farklı katil balina." dedi.

Bu türün gözleri etrafındaki beyaz şerit, bilinen katil balinalarınkinden daha ince. Bu balinaların kafası daha parlak ve yuvarlak. Sırt yüzgeçleri ise daha dar ve sivri uçlu.

6 ila 7,5 metre boyundaki bu yeni katil balinalar bilinen türlerden daha küçük. Bu katil balinalar da diğerleri gibi deniz memelilerini yemediği düşünülüyor.

Pitman, 1955 yılında Yeni Zelanda'da görülen kıyıya vurmalarda keşfettikleri balinalara benzer canlılarla karşılaşıldığını ancak o dönemde bunun sadece farklı bir mutasyon sonucu oluştuğunun düşünüldüğünü söyledi. Ancak Ocak ayındaki keşif ve bugüne kadar geçen sürede çekilen fotoğraflarla yeni bir türle karşı karşıya olunduğu ihtimalinin güçlendiğini kaydetti.

Pitman şimdilik "Tür D" olarak anılan balinaların güneyde, kıyılardan uzaktaki okyanusun en çetin sularında yaşadıkları için fark edilmediğini aktardı.

Tür D'nin ilk fotoğraflarını 2005 yılında gördüğünü söyleyen bilim insanı, 25 kadar balinanın gemilerine yaklaştığı 21 Ocak tarihini asla unutamayacağını dile getirdi. Pitma, "Bu balinaları görmek için 14 yıldır bekliyordum. Sonunda onları gördüm." dedi.

Bazı bilim insanları ise bu keşfe daha temkinli yaklaşıyor. The Smithsonian Enstitüsü deniz memelileri Müdürü Michael McGowen, DNA sonuçlarını beklemek gerektiğini vurgularken, "Okyanus'ta hala katil balinalar gibi hakkında bilgiye sahip olmadığımız bir sürü şey olması son derece şaşırtıcı." dedi.

Anahtar Kelimeler:
şili Balina
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