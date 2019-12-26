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Şili'deki orman yangınlarında 200'den fazla ev kül oldu

Şili'nin Valparaiso şehrinde dün başlayan orman yangınları nedeniyle 200'den fazla ev kül oldu.

Şili'deki orman yangınlarında 200'den fazla ev kül oldu

Şili'nin Valparaiso şehrinde dün başlayan orman yangınları nedeniyle 200'den fazla ev kül oldu.

26 Aralık 2019 Perşembe 07:42
Şili'deki orman yangınlarında 200'den fazla ev kül oldu

Tarım Bakanı AntonioWalker, yaptığı açıklamada, 200'den fazla evin kül haline geldiği yangınlardan binden fazla kişinin etkilendiğini belirtti.

İçişleri Bakanı GonzaloBlumel ise yetkililerin, yangınların kundaklama sonucu çıktığına inandığını ifade ederek, halkı, şüpheli herhangi bir faaliyeti yetkililere bildirmeye çağırdı.

Valparaiso acil durum yetkilisi EzioPassadore de "Emin değiliz ama her şey dünkü yangının kasıtlı çıkarıldığını ve evlere oldukça yakın bir alanda başladığını gösteriyor." dedi.

Şili'nin ulusal acil durum ofisi başkanı RicardoToro, yangının yerleşim yerlerinde söndürüldüğünü, ancak ağaçlık alanlarda devam ettiğini söyledi.

Valparaiso'nunRocuant ve San Roque bölgelerinde etkili olan yangınları söndürme faaliyetlerine katılan helikopterlerin binlerce litre su kullandığı kaydedildi.

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Yerel basında çıkan haberlerde, yangınlarda şu ana kadar 140 hektarlık alanın kül olduğu bildirildi.

Diğer yandan, yangının meydana geldiği şehrin düşük gelirli mahallelerindeki birçok evde şebeke suyu olmadığı ve bu evlerde ikamet edenlerin su tedariklerini haftada birkaç kez tankerlerden karşıladığı bilgisi de paylaşıldı.

Yangınlar nedeniyle can kaybı ise yaşanmadı.

Tarım Bakanı Walker, dün yaptığı açıklamada, yangından 120 evin etkilendiğini ve itfaiyecilerin alevleri kontrol altına almak için mücadele ettiğini kaydetmişti.

Önlem olarak bölgedeki yaklaşık 90 bin hanede elektrik kesintisine gidilmiş ve şehrin bazı bölgeleri tahliye edilmişti.

Son Güncelleme: 26.12.2019 11:13
Anahtar Kelimeler:
şili Orman Yangınları
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