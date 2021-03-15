banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Siyaset meslek olduğu müddetçe…
Siyaset meslek olduğu müddetçe…
Oxford-AstraZeneca aşısı bize gelirse ne olacak?
Oxford-AstraZeneca aşısı bize gelirse ne...
Gerçekler acıdır
Gerçekler acıdır
UBP istikrara kavuşmalı
UBP istikrara kavuşmalı
banner376

Silah ticaretinde en büyük satıcı ABD, en büyük alıcı Suudi Arabistan

SIPRI'nin açıkladığı yeni rapora göre ABD ve Almanya'nın silah satışları artarken Rusya ve Çin'in silah satışları düştü. Suudi Arabistan bir numaralı silah alıcısı konumunda.

15 Mart 2021 Pazartesi 12:00
Silah ticaretinde en büyük satıcı ABD, en büyük alıcı Suudi Arabistan
banner337
banner351

Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından açıklanan yeni rapora göre tüm dünyada silah satışları küçük bir düşüş kaydetmekle birlikte yüksek seviyede olmayı sürdürüyor.

2016-2020 yılları arasındaki beş yıllık dönem ile 2011-2015 yılları arasındaki dönemi karşılaştıran rapora göre silah satışları yüzde 0,5'lik bir düşüş kaydetti. Ancak son beş yıldaki silah satışının, 2005-2010 yılları arasındaki döneme göre yüzde 12 daha yüksek olduğu da belirtildi. Raporda son beş yıldaki silah satış hacminin, Soğuk Savaş sonrası dönemdeki rekor seviyesine yakın olduğu da ifade edildi.

ABD, FRANSA VE ALMANYA SİLAH SATIŞLARINI ARTIRDI

SIPRI raporuna göre Almanya'nın yanı sıra ABD ve Fransa silah ihracatlarını artıran ülkeler. ABD açık ara ile en büyük silah ihracatçısı olmayı sürdürüyor. Tüm dünyadaki silah satışlarının yüzde 37'si ABD tarafından yapılıyor. Bu oran bir önceki beş yıllık dönemde yüzde 32 olarak kaydedilmişti. ABD'yi yüzde 20'lik pazar payı ile Rusya ve yüzde 8,2 ile Fransa takip ediyor.

Almanya'nın son beş yılda yaptığı silah satışı, bir önceki beş yıllık döneme göre yüzde 21 oranında daha yüksek. Tüm dünyadaki silah ihracatlarının yüzde 5,5'i Almanya tarafından yapılıyor. Dördüncü büyük silah ihracatçısı olan Almanya'dan silah alan başlıca ülkeler Güney Kore, Cezayir ve Mısır. Satılan silahların yaklaşık yarısını gemi ve denizaltılar oluşturuyor.

SIPRI raporunda Rusya ve Çin'in silah ihracatlarının düştüğü kaydedildi. Özellikle Hindistan'dan talebin kesilmesi nedeniyle Rusya'nın silah ihracatının karşılaştırılan iki dönem arasında azaldığı belirtildi. Buna rağmen Rusya dünyanın en büyük ikinci silah ihracatçısı olma konumunu sürdürdü. Rusya silahların yarıdan fazlasını Hindistan, Çin ve Cezayir'e satıyor.

banner341
SUUDİ ARABİSTAN EN BÜYÜK ALICI

Ortadoğu ülkelerinde silah alımları ise yüzde 25 oranında arttı. Dünyanın en büyük silah ithalatçısı olan Suudi Arabistan'ın aldığı silahlar yüzde 61 oranında arttı. Katar'ın silah alımlarındaki artış ise yüzde 361, Mısır'ın ise yüzde 136 olarak kaydedildi.

SIPRI uzmanı Pieter Wezeman "Geçen yirmi yılda silah satışlarındaki hızlı artışın sona erdiğini söylemek için erken" diye konuştu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle kimi ülkelerin silahlanma harcamalarının düşeceğini belirten Wezeman birçok başka ülkenin ise korona krizi sırasında yeni kapsamlı silah anlaşmaları imzaladığını söyledi.

TÜRKİYE'NİN SİLAH İTHALATI SON BEŞ YILDA 'YÜZDE 59 DÜŞTÜ'

Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü SIPRI, son beş yılda Türkiye'nin silah ithalatının bir önceki beş yıllık döneme göre yüzde 59 oranında düştüğünü bildirdi.

Kurum, bunun en önemli nedeninin Türkiye'nin Rus S-400 hava savunma sistemlerini satın almasından sonra ABD'nin 2019'da F-35 teslimatını durdurması olduğunu bildirdi. SIPRI ayrıca Türkiye'nin silah üretimini artırdığını ve ithalata bağımlılığını azalttığını vurguladı.

banner360
Son Güncelleme: 15.03.2021 13:38
Anahtar Kelimeler:
Silah TicaretiSuudi ArabistanABD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mısır’dan Türkiye’ye ilişkileri normalleştirme şartı
Mısır’dan Türkiye’ye ilişkileri normalleştirme şartı
Binlerce kadın “adalet“ istedi
Binlerce kadın “adalet“ istedi
Hollanda halkı salgınının gölgesinde sandığa gidiyor
Hollanda halkı salgınının gölgesinde sandığa gidiyor
Harris: " Aşıyı kullanmamak için hiçbir bulgu yok"
Harris: " Aşıyı kullanmamak için hiçbir bulgu yok"
Suriye'nin kuzeyinde balistik füze saldırısı: Yaralılar var
Suriye'nin kuzeyinde balistik füze saldırısı: Yaralılar var
Avrupa Birliği’nde 'aşıların adil dağıtımı' tartışması
Avrupa Birliği’nde 'aşıların adil dağıtımı' tartışması
Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 8 ölü, 53 yaralı
Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 8 ölü, 53 yaralı
46. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini buldu
46. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini buldu
Floyd'un ailesine 27 milyon dolar tazminat !
Floyd'un ailesine 27 milyon dolar tazminat !
Yemen’de insani durum kötüye gidiyor
Yemen’de insani durum kötüye gidiyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim