Şikayet üzerine Michael Jackson'ın bal mumu heykeli AVM'den kaldırıldı

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da, ülkenin en eski alışveriş merkezi olan Roedovre Centrum'da bulunan ünlü pop yıldızı Michael Jackson'ın bal mumu heykeli kaldırıldı.

Alışveriş merkezinin pazarlama müdürü Charlotte Andersen, Danimarka TV2 televizyonuna yaptığı açıklamada, özellikle çocuklu ailelerden yaklaşık 15 şikayet aldıklarını ve ünlü pop yıldızı hakkında son dönemde çıkan 'küçük erkek çocuklara cinsel tacizde bulunduğu' iddialarının doğru olabileceğini söyledi.

Kopenhag'ın batısında yer alan Roedovre Centrum Alışveriş Merkezi, Marilyn Monroe, Julia Roberts ve Michael Jackson gibi yıldızların bal mumundan yapılan heykellerini kamuya açık bir alanda sergilemeye başlamıştı. Etkinlik, Danimarka'da bir hafta süren kış sömestr tatiline denk getirilmişti.

Ünlü pop yıldızının heykeli, Hollywood aktörlerinden Brad Pitt'in heykeliyle değiştirildi.

125 milyon stüdyo albümle dünyanın en çok satan sanatçıları listesinde zirvede olan Michael Jackson, 25 Haziran 2009'da kalp krizi sonucu Los Angeles'taki Neverland malikanesinde hayatını kaybetmişti.

Jackson, 2005 yılının Haziran ayında 'çocuklara cinsel taciz ve istismarda' bulunduğu gerekçesiyle hakkında açılan 10 davanın tamamından beraat etmiş ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Bahreyn şehrine yerleşmişti.