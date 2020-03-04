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Sığınmacıların Yunanistan\'a Geçişleri Sürüyor

MERİÇ NEHRİ\'Nİ BOTLA GEÇEN SIĞINMACILAR YUNANİSTAN\'A AYAK BASIYOR

Sığınmacıların Yunanistan\'a Geçişleri Sürüyor

MERİÇ NEHRİ\'Nİ BOTLA GEÇEN SIĞINMACILAR YUNANİSTAN\'A AYAK BASIYOR

04 Mart 2020 Çarşamba 16:20
Sığınmacıların Yunanistan\'a Geçişleri Sürüyor
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MERİÇ NEHRİ'Nİ BOTLA GEÇEN SIĞINMACILAR YUNANİSTAN'A AYAK BASIYOR

Edirne, 4 Mart 20 : Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçişleri sürüyor.

Avrupa'ya geçmek için Edirne'ye gelen sığınmacıların sayısı her geçen gün artıyor.

Yunanistan'ın her türlü engeli çıkardığı sığınmacılar kara ve nehir hududunu deniyor.

Yunanistan'la olan 212 kilometrelik sınırın 200 kilometresini oluşturan doğal sınır konumundaki Meriç, sığınmacıların en çok kullandığı geçiş noktası olarak öne çıkıyor.

Sınır köylerinden Meriç Nehri'ni botlarla geçen sığınmacıların Yunanistan'a geçişi sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.00 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen sığınmacı sayısını 135 bin 844 olarak açıkladı.

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YUNANİSTAN ASKERİ SINIRINA GELEN SIĞINMACILARA GERÇEK MERMİ SIKIYOR

Uluslararası sözleşmeleri hiçe sayan Yunanistan, sınırında bekleyen sığınmacıları engellemek için zaman zaman gerçek mermilerle ateş ediyor.

Öğle saatlerinde Yunanistan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi ve gerçek mermiler kullanılarak açılan ateş sonucu 1 sığınmacı ölmüş 5 sığınmacı ise yaralanmıştı.

KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜLERE RAĞMEN YUNANİSTAN'DAN YALANLAMA

Yaşanan sıcak anlar AA muhabirince kaydedilmişti.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü SteliosPetsas, Pazarkule Sınır Kapısı yakınlarında ölen sığınmacıyla ilgili Yunan askerine öldürüldüğü iddialarını kabul etmediklerini açıkladı.

Sözcü Petsas, iki gün önce Yunan askerlerinin açtığı ateş sonucu Suriyeli sığınmacı Ahmet Ebu Emad'ın (22) ölümüyle ilgili iddiaları da reddetmişti.

(AA/ÖZ/ŞEB)

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